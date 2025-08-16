ISRO में कई पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी 1 लाख 42 हजार तक

ISRO Recruitment 2025: Indian Space Research Organisation (ISRO) ने अपनी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) की यूनिट्स, जो तिरुवनंतपुरम के पास वलियमला और बेंगलुरु में स्थित हैं, में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल 23 रिक्तियों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट, सब ऑफिसर, टेक्नीशियन, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.lpsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है।