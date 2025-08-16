Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

ISRO में कई पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी 1 लाख 42 हजार तक

ISRO: जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12 पद, सब ऑफिसर के लिए 1 पद, टेक्नीशियन-बी के लिए 6 पद, हैवी व्हीकल ड्राइवर-ए के लिए 2 पद और लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 16, 2025

ISRO
ISRO

ISRO Recruitment 2025: Indian Space Research Organisation (ISRO) ने अपनी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) की यूनिट्स, जो तिरुवनंतपुरम के पास वलियमला और बेंगलुरु में स्थित हैं, में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल 23 रिक्तियों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट, सब ऑफिसर, टेक्नीशियन, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.lpsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है।

ISRO Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12 पद, सब ऑफिसर के लिए 1 पद, टेक्नीशियन-बी के लिए 6 पद, हैवी व्हीकल ड्राइवर-ए के लिए 2 पद और लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है। उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में दसवीं पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आईटीआई प्रमाणपत्र और कार्य अनुभव भी जरुरी है।

ISRO Recruitment: जान लें जरुरी योग्यता


आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 26 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा।

ISRO: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके बाद सफल उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी, आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

16 Aug 2025 05:03 pm

Published on:

16 Aug 2025 05:02 pm

Hindi News / Education News / ISRO में कई पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी 1 लाख 42 हजार तक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.