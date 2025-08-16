ISRO में कई पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी 1 लाख 42 हजार तक

ISRO Recruitment 2025: Indian Space Research Organisation (ISRO) ने अपनी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) की यूनिट्स, जो तिरुवनंतपुरम के पास वलियमला और बेंगलुरु में स्थित हैं, में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल 23 रिक्तियों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट, सब ऑफिसर, टेक्नीशियन, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.lpsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है।
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12 पद, सब ऑफिसर के लिए 1 पद, टेक्नीशियन-बी के लिए 6 पद, हैवी व्हीकल ड्राइवर-ए के लिए 2 पद और लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है। उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में दसवीं पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आईटीआई प्रमाणपत्र और कार्य अनुभव भी जरुरी है।
आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 26 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके बाद सफल उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी, आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करना होगा।