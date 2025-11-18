Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

ISRO Vacancy 2025: बिना परीक्षा इसरो में काम करने का मौका, सैलरी भी है बढ़िया, बस चाहिए ये योग्यता

ISRO Recruitment 2025: देश की अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, जहां शोधकर्ता सीधे तकनीक, सुरक्षा और विकास संबंधी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 18, 2025

ISRO Vacancy 2025

ISRO Vacancy 2025

ISRO Vacancy 2025: यूजीसी नेट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए इसरो में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर निकला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पहले सैटेलाइट सेंटर, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS), ने जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 नवंबर 2025 से इसकी आधिकारिक वेबसाइट iirs.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है और 14 दिसंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।

ISRO Recruitment 2025: इतने सीटों पर होगी भर्ती


इसरो देश की अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, जहां शोधकर्ता सीधे तकनीक, सुरक्षा और विकास संबंधी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। IIRS में निकली यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मौका है जो रिसर्च या वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 11 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

ISRO Vacancy 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जियोइन्फोर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, एमई, एमटेक, एमएससी (इंजीनियरिंग), एमआर्क या संबंधित विषयों में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। योग्यता के तहत केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने CSIR NET, UGC NET (लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप), GATE या DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MoE, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER, NISER जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित किसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को क्वालिफाई किया हो।

इतनी मिलेगी सैलरी


इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 37,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं एसआरएफ को 42,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। फेलोशिप 2 साल की होगी। जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। अधिकतम कार्यकाल 5 साल तक होगा।उम्मीदवारों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

ISRO Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले iirs.gov.in वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में उपलब्ध लिंक खोलना होगा।
वहां रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई मूलभूत जानकारी भरनी होगी।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगइन किया जाएगा।
इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरुरी डिटेल्स सावधानी से दर्ज किए जाते हैं। निर्धारित प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरा विवरण दोबारा जांचना जरूरी है।
यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो उसे सुधारकर फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 09:29 am

Hindi News / Education News / ISRO Vacancy 2025: बिना परीक्षा इसरो में काम करने का मौका, सैलरी भी है बढ़िया, बस चाहिए ये योग्यता

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज छात्रों को एक साल के लिए फ्री दे रहा Microsoft 365 Personal, ऐसे करें साइन अप

Microsoft 365 Personal Free for Students
टेक्नोलॉजी

शेख हसीना को फांसी की सजा, जानिए कितनी पढ़ी लिखी हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री

Sheikh Hasina Education Background
शिक्षा

Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में काम करने का बढ़िया मौका, ITI वाले भी करें अप्लाई

Railway Recruitment 2025
शिक्षा

सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ

बैंगलोर

20 नवंबर से शुरू होंगी राज्य समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, प्रश्न-पत्रों का वितरण किया 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.