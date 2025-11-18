ISRO Vacancy 2025: बिना परीक्षा इसरो में काम करने का मौका, सैलरी भी है बढ़िया, बस चाहिए ये योग्यता



आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले iirs.gov.in वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में उपलब्ध लिंक खोलना होगा।

वहां रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई मूलभूत जानकारी भरनी होगी।

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगइन किया जाएगा।

इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरुरी डिटेल्स सावधानी से दर्ज किए जाते हैं। निर्धारित प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरा विवरण दोबारा जांचना जरूरी है।

यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो उसे सुधारकर फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें।