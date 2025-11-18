ISRO Vacancy 2025: बिना परीक्षा इसरो में काम करने का मौका, सैलरी भी है बढ़िया, बस चाहिए ये योग्यता

ISRO Vacancy 2025
ISRO Vacancy 2025: यूजीसी नेट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए इसरो में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर निकला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पहले सैटेलाइट सेंटर, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS), ने जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 नवंबर 2025 से इसकी आधिकारिक वेबसाइट iirs.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है और 14 दिसंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।
इसरो देश की अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, जहां शोधकर्ता सीधे तकनीक, सुरक्षा और विकास संबंधी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। IIRS में निकली यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मौका है जो रिसर्च या वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 11 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जियोइन्फोर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, एमई, एमटेक, एमएससी (इंजीनियरिंग), एमआर्क या संबंधित विषयों में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। योग्यता के तहत केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने CSIR NET, UGC NET (लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप), GATE या DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MoE, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER, NISER जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित किसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को क्वालिफाई किया हो।
इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 37,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं एसआरएफ को 42,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। फेलोशिप 2 साल की होगी। जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। अधिकतम कार्यकाल 5 साल तक होगा।उम्मीदवारों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले iirs.gov.in वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में उपलब्ध लिंक खोलना होगा।
वहां रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई मूलभूत जानकारी भरनी होगी।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगइन किया जाएगा।
इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरुरी डिटेल्स सावधानी से दर्ज किए जाते हैं। निर्धारित प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरा विवरण दोबारा जांचना जरूरी है।
यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो उसे सुधारकर फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें।
