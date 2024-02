JMI Admission 2024: जामिया में UG और PG कोर्स के लिए दाखिला शुरू, BDS और B.Tech वाले भी कर सकते हैं अप्लाई

जानें आवेदन करने की अंतिम तिथि (Jamia Millia Islamia UG & PG Admission Date) JMI ने यूजी और पीजी कोर्स के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आवेदन देने की अंतिम तारीख 30 मार्च है। इच्छुक उम्मदीवार नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण तिथि को नोट कर लें:-



- 20 फरवरी से 30 मार्च तक करें अप्लाई

- 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक फॉर्म संशोधित कर सकते हैं

- 15 अप्रैल से एड्मिट कार्ड जारी होंगे

- 25 अप्रैल से प्रवेश परीक्षाएं शुरू होंगी

फॉर्म भरने के समय इन बातों का रखें ध्यान (How To Apply For Jamia Millia Islamia Entrance Exams) - एक कोर्स के लिए एक से अधिक फॉर्म भरने पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

- बी.टेक में दाखिला जेईई मेन से होगा।

- बीआर्क में दाखिला नाटा की फाइनल रैंकिंग से होगा।

- बीडीएस के लिए नीट-2024 का स्कोर देखा जाएगा।