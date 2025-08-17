JBT Recruitment 2025: जेबीटी टीचर पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई

JBT Recruitment 2025: शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 600 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक तय की गई है।