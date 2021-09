JEE Advance 2021 Last Date: जेईई एडवांस के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, यहां से करें अप्लाई

JEE Advance 2021 Last Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली जेईई एडवांस 2021 परीक्षा के लिए पंजीकरण का आज यानी 20 सितंबर 2021 को अंतिम दिन है।

JEE Advance 2021 Last Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली जेईई एडवांस 2021 परीक्षा के लिए पंजीकरण का आज यानी 20 सितंबर 2021 को अंतिम दिन है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक JEE Advance 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे बिना देर किए आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। शुल्क भुगतान का कल अंतिम दिन है।



जेईई एडवांस 2021 का परीक्षा के जरिए देश भर के विभिन्न IITs में तकनिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। यह परीक्षा JEE मेन्स के परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित की जाती है। जो विद्यार्थी जेईई मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं या मिनिमम कट-ऑफ तक पहुंचते हैं, वे JEE एडवांस में बैठने के पात्र होते हैं।



महत्वपूर्ण तिथियां

पंजीकरण करने अंतिम तिथि - 20 सितंबर, 2021

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि - 21 सितंबर 2021

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि- 25 सितंबर 2021

एग्जाम डेट : 3 अक्टूबर 2021



How To Apply For JEE Advance 2021

पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए जेईई एडवांस्ड 2021 के रजिस्ट्रेशन हाइपरलिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में JEE मेन 2021 आवेदन संख्या और पासवर्ड भरकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें और शुल्क भुगतान करें। उम्मीदवार फाइनल सबमिशन के बाद आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।