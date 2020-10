JoSAA Counselling 2020: जेईई एडवांस्ड क्वालीफाई कैंडिडेट्स JoSAA के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, जानें पूरा प्रोसेस

JEE Advanced 2020 Counselling : संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced) के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में क्वालीफाई किया है, वे काउंसलिंग के लिए 6 अक्टूबर से खुद को JoSAA पर रजिस्टर कर सकते हैं। चिराग फालोर ने जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया 1st रैंक हासिल की है। छात्राओं में, कनिष्क मित्तल ने 315 अंकों और AIR 17 के साथ परीक्षा में टॉप किया है। IITs और रैंक सूचियों के लिए कट-ऑफ के साथ परिणाम jeeadv.ac.in पर उपलब्ध होगा।

Click Here For Check JEE Advanced 2020 Result And Cut-off

टॉप-10 रैंक होल्डर की सूची

1 चिराग फलोर

2 गेंगुला भुवन रेड्डी

3 वैभव राज

4 आर मुहेंदर राज

5 केशव अग्रवाल

6 हार्दिक राजपाल

7 वेदांग धीरेंद्र असगांवकर

8 स्वयम सशंक चौबे

9 हर्षवर्धन अग्रवाल

10 धवनित बेनीवाल



प्रवेश प्रक्रिया

जेईई एडवांस काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का आयोजन ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (जोसा) द्वारा किया जाएगा। काउंसलिंग 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, आईआईईएसटी शिबपुर, 26 आईआईआईटी और 29 अन्य सरकारी वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (अन्य-जीएफटीआई) में प्रवेश के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के रूप में आयोजित की जाती है। JoSAA पंजीकरण प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी।

JoSAA 2020 online registration and choice filling: 06 अक्टूबर से 11 अक्टूबर

JoSAA first mock allocation on the basis of choices filled by the candidates : 12 अक्टूबर

काउंसलिंग प्रक्रिया:

चरण 1: पंजीकरण

चरण 2: च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग

चरण 3: सीट आवंटन

चरण 4: केंद्रों पर भुगतान और रिपोर्टिंग

जेईई एडवांस्ड 2020 कट-ऑफ

आईआईटी-दिल्ली ने जेईई एडवांस क्वालीफाइंग कट-ऑफ जारी कर दिए हैं। इन कट-ऑफ से ऊपर वाले विद्यार्थी 23 आईआईटी में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस साल, लगभग 43,204 उम्मीदवारों ने 1,50,838 पंजीकृत उम्मीदवारों में से जेईई एडवांस में वरीयता हासिल की है।