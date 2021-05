JEE Main 2021 May Exam Postponed:कोरोना के चलते मई में होने वाला जेईई मेन एग्जाम स्थगित

NTA JEE Main May 2021 postponed: देश में कोरोना की विकराल स्थिति को देखते हुए जेईई मेन सत्र अप्रैल की परीक्षा को स्थगति करने के बाद अब जेईई मेन मई 2021 की परीक्षा को भी पोस्टसपोन करने का फैसला जारी किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नोटिस जारी करते हुए इस बात की सूचना दी है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखर‍या निशंक ने ट्विेटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि तेजी से फैल रही कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सभी संस्थािनों से सोमवार शाम को मई 2021 में निर्धारित सभी ऑफ़लाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया है।

Looking at the present situation of COVID-19 and keeping students safety in mind, JEE (Main) - May 2021 session has been postponed .

Students are advised to keep visiting the official website of NTA for further updates.@DG_NTA pic.twitter.com/utMUGrmJNi