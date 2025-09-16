Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: 7 वीं-10वीं पास के लिए झारखंड होमगार्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई

Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: कम पढ़ें लिखे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। Jharkhand Home Guard Vacancy 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का युवा कई महीनों से इंतजार का रहे थे। झारखंड होम गार्ड विभाग ने कुल 463 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए सिर्फ 7वीं पास और 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर अआवेदन कर सकते हैं।