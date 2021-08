JNUEE 2021: जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, रिवाइज्ड शेड्यूल यहां से करें चेक

JNU Admission 2021: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए संशोधित शेड्यूल जारी किया है। रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, उम्मीदवार अब 31 अगस्त 2021 तक प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी। प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू हुई थी। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट jnuexam.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

JNUEE 2021 Important Dates

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 शाम 5 बजे

आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि : 31 अगस्त 2021 रात 11:50 बजे

आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन होने की तिथि - 1 से 3 सितंबर, 2021

Read More: सहायक निदेशक, कृषि अभियंता और सहायक भूविज्ञानी पदों के लिए भर्ती, ऐसे करे अप्लाई

JNUEE 2021 Course Wise Seats

जेएनयू में यूजी, पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रमों की कुल 3016 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल सीटों में से 982 सीटें यूजी, 1583 सीटें पीजी कोर्सेज और 451 सीटें पीएचडी के लिए हैं। प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट का लिंक भी एक्टिव किया जाएगा।

प्रवेश परीक्षा 4 दिन तक दो शिफ्टों में होगी आयोजित

जेएनयू प्रवेश परीक्षा 20, 21, 22. 23 सितंबर 2021 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। पेपर अंग्रेजी में होगा लेकिन ये लैंग्वेज के कोर्सेज पर लागू नहीं होगा।

Read More: कोरोना महामारी के बावजूद 64% इंडियन स्टूडेंट करना चाहते हैं अमरीका और कनाडा में पढ़ाई

How To Apply For JNUEE 2021

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jnuexam.nta.ac.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए JNUEE 2021 के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन के जरिए आवेदन पत्र भरकर सबमिट कर दें। आवेदन के दूसरे चरण में उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। भरे हुए आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।