Jobs 2025: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर होगी भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें अप्लाई, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी



आवेदन शुल्क विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। हरियाणा राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निशुल्क है। वहीं, हरियाणा के एससी, बीसी-ए (एनसीएल), बीसी-बी (एनसीएल), ईएसएम और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 148 रुपये शुल्क देना होगा। सभी राज्यों की महिला उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 148 रुपये निर्धारित किया गया है। हरियाणा के सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को 590 रुपये का शुल्क देना होगा। अन्य राज्यों के सभी आरक्षित श्रेणियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 590 रुपये रखा गया है। वेतनमान के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल मैट्रिक्स 9 के आधार पर 53,100 रुपये प्रति माह से लेकर 1,67,800 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा।