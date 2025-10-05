Patrika LogoSwitch to English

Jobs 2025: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर होगी भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें अप्लाई, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया गेट (GATE) परीक्षा के अंकों के आधार पर होगी। आयोग के अनुसार चयन गेट 2023, गेट 2024 और गेट 2025 के वैध स्कोर या गेट 2022 के अंकों को एकमुश्त मानदंड के रूप में मानकर किया जाएगा।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 05, 2025

Assistant Engineer vacancy

Assistant Engineer vacancy(Image-Freepik)

Jobs 2025: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। हरियाणा पावर यूटिलिटी (HPU) ने असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 285 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpvn.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Jobs 2025: इन विभागों में होगी भर्ती


इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल कैडर के खाली पदों को भरा जाएगा। कुल 285 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

HPU AE Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया गेट (GATE) परीक्षा के अंकों के आधार पर होगी। आयोग के अनुसार चयन गेट 2023, गेट 2024 और गेट 2025 के वैध स्कोर या गेट 2022 के अंकों को एकमुश्त मानदंड के रूप में मानकर किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री या मास्टर्स डिग्री होना आवश्यक है। इसके साथ ही, आवेदक ने मैट्रिक स्तर तक हिंदी या संस्कृत भाषा की पढ़ाई की हो। वहीं आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 29 अक्टूबर 2025 की तारीख के आधार पर की जाएगी।

Assistant Engineer Vacancy: आवेदन शुल्क और सैलरी


आवेदन शुल्क विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। हरियाणा राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निशुल्क है। वहीं, हरियाणा के एससी, बीसी-ए (एनसीएल), बीसी-बी (एनसीएल), ईएसएम और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 148 रुपये शुल्क देना होगा। सभी राज्यों की महिला उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 148 रुपये निर्धारित किया गया है। हरियाणा के सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को 590 रुपये का शुल्क देना होगा। अन्य राज्यों के सभी आरक्षित श्रेणियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 590 रुपये रखा गया है। वेतनमान के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल मैट्रिक्स 9 के आधार पर 53,100 रुपये प्रति माह से लेकर 1,67,800 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा।

Published on:

05 Oct 2025 08:57 am

Hindi News / Education News / Jobs 2025: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर होगी भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें अप्लाई, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

