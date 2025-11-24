Justice Surya Kant बने भारत के 53वें CJI, जानें कहां से की पढ़ाई और करियर बैकग्राउंड

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, हिसार से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद, 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से लॉ में ग्रेजुएशन किया है। जज बनने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री ली, जिसमें वे टॉपर रहे हैं।