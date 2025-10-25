खेसारी V/S रितेश पांडे, Bihar Election में उतरे ये दो भोजपुरी सिंगर कितने पढ़े-लिखे हैं?



भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ था। बेहद साधारण परिवार से आने वाले खेसारी ने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने छपरा के एक सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने लोकगीत गाना शुरू किया और धीरे-धीरे भोजपुरी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना ली। बाद में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और "साजन चले ससुराल", "नागदेव" और "संघर्ष" जैसी फिल्मों से नाम कमाया।