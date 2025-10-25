Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

खेसारी V/S रितेश पांडे, Bihar Election में उतरे ये दो भोजपुरी सिंगर कितने पढ़े-लिखे हैं?

भोजपुरी सिनेमा के दो स्टार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडेय चुनावी मैदान में हैं। रितेश पांडेय जनसुराज से और खेसारी लाल यादव राजद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है?

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 25, 2025

Khesari Lal Yadav, Ritesh Pandey

Khesari Lal Yadav, Ritesh Pandey(Image-Social Media)

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। भोजपुरी सिनेमा के दो लोकप्रिय सितारे, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग बिहार और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त है, और अब देखना यह होगा कि पर्दे के स्टार राजनीति में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है? आइये जानते हैं।

खेसारी लाल यादव की शिक्षा


भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ था। बेहद साधारण परिवार से आने वाले खेसारी ने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने छपरा के एक सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने लोकगीत गाना शुरू किया और धीरे-धीरे भोजपुरी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना ली। बाद में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और "साजन चले ससुराल", "नागदेव" और "संघर्ष" जैसी फिल्मों से नाम कमाया।

रितेश पांडे की शिक्षा


रितेश पांडे का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। वे संगीत में शुरू से ही रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दिया। रितेश ने 12वीं तक की पढ़ाई की है।
इसके बाद संगीत को अपना करियर बनाया। उनकी लोकप्रियता गीत "पियवा से पहले हमार रहलू" से बढ़ी, जिसने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई।

कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा?


बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी हलफनामे के अनुसार खेसारी लाल यादव ने मैट्रिक तक पढ़ाई की है। वहीं रितेश पांडेय की बात करें तो उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। इन दोनों के बीच तुलना करें तो एक डिग्री ज्यादा रितेश पांडेय के पास हैं। भोजपुरी संगीत में दोनों ही सिंगर को स्टार माना जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Oct 2025 02:04 pm

Published on:

25 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Education News / खेसारी V/S रितेश पांडे, Bihar Election में उतरे ये दो भोजपुरी सिंगर कितने पढ़े-लिखे हैं?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

निजी स्कूलों में RTE के एडमिशन वाले स्टूडेंट्स का 5 नवम्बर तक होगा भौतिक सत्यापन, टीम गठित  

अलवर

UPSSSC: आठ भर्ती परीक्षा के लिए लिखित और टाइपिंग परीक्षा का शेड्यूल जारी, जान लें सभी परीक्षाओं की तारीखें

UPSSSC
शिक्षा

Holiday Fact: किसने बनाया था छुट्टी देने का नियम, जानिए कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?

Holiday Fact
शिक्षा

BEL Vacancy 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में नौकरी पाने का मौका, सैलरी मिलेगी 12 लाख से ज्यादा

BEL Vacancy 2025
शिक्षा

AIIMS Recruitment 2025: एम्स में 150 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जानें डिटेल्स

AIIMS Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.