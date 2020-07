New Education Policy : स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव, जानिए नई शिक्षा व्यवस्था की खास बातें

-स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू

-मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय

-Ministry of Human Resource Development renamed as Ministry of Education