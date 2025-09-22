Samrat Chaudhary Education: क्या सच में कम पढ़े-लिखे हैं Samrat Choudhary? जानें बिहार के नए CM का पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड

Samrat Chaudhary Education: Nitish Kumar ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उनकी जगह Samrat Choudhary को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और अब वे बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, सम्राट चौधरी बुधवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन तब तक हम उनके बारे में विस्तार से जानते है।