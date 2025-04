Bihar Police Constable Vacancy 2025: बिहार पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक ऐसे कर सकते है अप्लाई

Bihar Police Constable Vacancy 2025: ये होनी चाहिए योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है या इसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी।

Bihar Police Constable: ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक “Apply Online for the post of Constables for Bihar Police and Bihar Special Armed Police” पर क्लिक करें।



रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

पोस्ट प्रेफरेंस में बिहार पुलिस या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में से किसी एक का चयन करें।

फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें

फोटो: अधिकतम 500KB, हाल की (दो महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)

हस्ताक्षर: अधिकतम 100KB, हिंदी और इंग्लिश दोनों में



पूरी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को दोबारा चेक करें और फाइनल सब्मिशन कर दें।

अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।