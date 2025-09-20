Least Literate State: बिहार नहीं ये राज्य है सबसे कम पढ़ा-लिखा प्रदेश

आमतौर पर बिहार को सबसे कम पढ़े-लिखे प्रदेश के रूप में देखा जाता है, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि आंध्र प्रदेश देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। MoSPI PLFS 2023–24 के आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की औसत साक्षरता दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। यहां करीब 72.6% लोग साक्षर हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 77% के आसपास है। वहीं, बिहार की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है और यह 74.3 % है। इसका मतलब है कि शिक्षा के स्तर में बिहार भले ही पिछड़ा हो, लेकिन आंध्र प्रदेश उससे भी नीचे है।