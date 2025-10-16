LIC AAO Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे एलआईसी एएओ रिजल्ट, जल्द होगा जारी

LIC AAO Result 2025: एलआईसी एएओ रिजल्ट का इंतजार हजारों छात्र कर रहे हैं। एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डाल कर लॉगिन करना होगा।