LIC AAO Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे एलआईसी एएओ रिजल्ट, जल्द होगा जारी

LIC AAO Result 2025(Image-Freepik)
LIC AAO Result 2025: एलआईसी एएओ रिजल्ट का इंतजार हजारों छात्र कर रहे हैं। एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डाल कर लॉगिन करना होगा।
इस भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। वहीं, मेंस परीक्षा की संभावित तिथि 8 नवंबर 2025 तय की गई है। कुल 841 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के 81 पद, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट के 410 पद और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जनरलिस्ट के 350 पद शामिल हैं।
मेंस परीक्षा दो भागों में आयोजित होती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट
कुल प्रश्न: 120
कुल अंक: 300
समय: 2 घंटे (120 मिनट)
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
विषय
रीजनिंग एबिलिटी
डेटा एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन
जनरल नॉलेज / करंट अफेयर्स
इंश्योरेंस एवं फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट
विषय: अंग्रेजी भाषा (निबंध एवं पत्र लेखन)
अंक: 25 (केवल क्वालीफाइंग नेचर का)
समय: 30 मिनट
इस भाग के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे।
LIC AAO Result 2025 देखने के लिए सबसे पहले एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर “LIC AAO Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
नई विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
“सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सेव कर के रख लें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग