LNMU UG Admission 2025: खाली सीटों पर एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन शुरू

यूनिवर्सिटी ने कॉलेजवार और विषयवार सीटों की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। चयनित उम्मीदवारों की नई सूची 4 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। इसके बाद आवंटित कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया 8 से 10 सितंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।

पटना

Anurag Animesh

Sep 01, 2025

LNMU UG Admission 2025: Lalit Narayan Mithila University (LNMU) में एडमिशन से संबंधी जरुरी अपडेट आ गया है। LNMU ने अंडरग्रेजुएट कोर्सेज (UG) में खाली रह गई सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 और 2 सितंबर 2025 को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट lnmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, चार वर्षीय ग्रेजुएशन सत्र 2025-29 के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी जो सीटें खाली रह गई हैं, उन पर ऑन-स्पॉट एनरोलमेंट कराया जाएगा। सभी रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स (एप्लिकेशन आईडी, जन्मतिथि और पासवर्ड) का उपयोग कर पोर्टल पर जाकर कॉलेज का चयन कर सकते हैं।

LNMU UG Admission 2025: नई लिस्ट भी होगी जारी


यूनिवर्सिटी ने कॉलेजवार और विषयवार सीटों की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। चयनित उम्मीदवारों की नई सूची 4 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। इसके बाद आवंटित कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया 8 से 10 सितंबर 2025 तक पूरी करनी होगी। यह मौका केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है। चयन और प्रवेश प्रक्रिया की सभी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

LNMU UG Admission 2025: ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट lnmu.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लॉगिन लिंक पर क्लिक करें।
अपनी आवश्यक जानकारी (एप्लिकेशन आईडी, जन्मतिथि, पासवर्ड) दर्ज करें।
कॉलेज और विषय का चयन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।
निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।
भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन की कॉपी सेव या प्रिंट कर लें।

