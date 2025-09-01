LNMU UG Admission 2025: खाली सीटों पर एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन शुरू

LNMU UG Admission 2025: Lalit Narayan Mithila University (LNMU) में एडमिशन से संबंधी जरुरी अपडेट आ गया है। LNMU ने अंडरग्रेजुएट कोर्सेज (UG) में खाली रह गई सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 और 2 सितंबर 2025 को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट lnmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, चार वर्षीय ग्रेजुएशन सत्र 2025-29 के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी जो सीटें खाली रह गई हैं, उन पर ऑन-स्पॉट एनरोलमेंट कराया जाएगा। सभी रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स (एप्लिकेशन आईडी, जन्मतिथि और पासवर्ड) का उपयोग कर पोर्टल पर जाकर कॉलेज का चयन कर सकते हैं।