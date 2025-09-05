UPSSSC PET परीक्षा को लेकर चलाई गई कई स्पेशल ट्रेनें, जान लें आपके परीक्षा शहर के लिए कौन-कौन सी ट्रेनें चलाई गई

ट्रेन संख्या 04493 गाजियाबाद से सुबह 8:00 बजे चलकर 11:00 बजे सहारनपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 04494 सहारनपुर से दोपहर 1:30 बजे चलकर शाम 4:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी। इन ट्रेनों का संचालन 5, 6 और 7 सितंबर को होगा। इनके मार्ग में नया गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, दौराला, खतौली, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, नागल और टपरी जंक्शन स्टेशन शामिल होंगे। एक अन्य विशेष ट्रेन गाजियाबाद से 6 और 7 सितंबर को दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी और रात 10:10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन दादरी, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, फफूंद और रूरा स्टेशनों पर रुकेगी। इसी तरह, दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से 6 और 7 सितंबर की शाम 7:00 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 3:20 बजे कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी। इसका मार्ग भी पहले वाली ट्रेन के समान ही रहेगा।