शिक्षा

UPSSSC PET परीक्षा को लेकर चलाई गई कई स्पेशल ट्रेनें, जान लें आपके परीक्षा शहर के लिए कौन-कौन सी ट्रेनें चलाई गई

मुरादाबाद से लखनऊ के आलमनगर स्टेशन तक भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04392, 6 और 7 सितंबर को दोपहर 1:25 बजे मुरादाबाद से चलेगी और शाम 7:25 बजे आलमनगर पहुंचेगी।

लखनऊ

Anurag Animesh

Sep 05, 2025

special train list for UPSSSC PET
special train list for UPSSSC PET(Image-Freepik)

Special Train List For UPSSSC PET: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने PET स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेनें 5, 6 और 7 सितंबर को चलाई जाएंगी।

UPSSSC PET: मुरादाबाद से लखनऊ के लिए ट्रेन

मुरादाबाद से लखनऊ के आलमनगर स्टेशन तक भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04392, 6 और 7 सितंबर को दोपहर 1:25 बजे मुरादाबाद से चलेगी और शाम 7:25 बजे आलमनगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04391, आलमनगर से रात 9:25 बजे चलेगी और अगली सुबह 5:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। ये ट्रेनें सण्डीला, बालामऊ, हरदोई, शाहबाद, आंझी, शाहजहांपुर, बरेली और रामपुर पर रुकेंगी।

इसके अलावा, ट्रेन संख्या 04394, 6 और 7 सितंबर को शाम 6:55 बजे मुरादाबाद से रवाना होकर अगले दिन रात 12:30 बजे आलमनगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04393, 7 और 8 सितंबर की रात 2:00 बजे आलमनगर से चलकर सुबह 8:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, आंझी, शाहबाद, हरदोई, बालामऊ और सण्डीला स्टेशनों पर स्टॉप लेगी।

UPSSSC PET Exam: गाजियाबाद से खुलेगी ये ट्रेनें


गाजियाबाद से बरेली के लिए विशेष ट्रेन संख्या 04492, 5 सितंबर की रात 9:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3:10 बजे बरेली पहुंचेगी। वापसी के लिए ट्रेन संख्या 04491 बरेली से सुबह 4:00 बजे चलेगी और सुबह 9:00 बजे गाजियाबाद पहुँचेगी। यह ट्रेन पिलखुआ, हापुड़, सिम्भौली, गढ़मुक्तेश्वर, गजरौला, अमरोहा, हाकीमपुर, मुरादाबाद और रामपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन संख्या 04493 गाजियाबाद से सुबह 8:00 बजे चलकर 11:00 बजे सहारनपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 04494 सहारनपुर से दोपहर 1:30 बजे चलकर शाम 4:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी। इन ट्रेनों का संचालन 5, 6 और 7 सितंबर को होगा। इनके मार्ग में नया गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, दौराला, खतौली, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, नागल और टपरी जंक्शन स्टेशन शामिल होंगे। एक अन्य विशेष ट्रेन गाजियाबाद से 6 और 7 सितंबर को दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी और रात 10:10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन दादरी, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, फफूंद और रूरा स्टेशनों पर रुकेगी। इसी तरह, दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से 6 और 7 सितंबर की शाम 7:00 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 3:20 बजे कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी। इसका मार्ग भी पहले वाली ट्रेन के समान ही रहेगा।

