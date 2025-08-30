Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

MBMC नगर निगम में 10वीं, 12वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए 358 पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए योग्यता मापदंड अलग-अलग तय किये गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक की डिग्री आवश्यक है, जबकि क्लर्क टाइपिस्ट पद के लिए...

भारत

Anurag Animesh

Aug 30, 2025

MBMC recruitment
MBMC recruitment(Image-Freepik)

MBMC recruitment: महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम (MBMC) ने 358 पदों पर युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निगम की आधिकारिक वेबसाइट mbmc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर निर्धारित की गई है। इस भर्ती के माध्यम से जूनियर इंजीनियर, फायरमैन, क्लर्क टाइपिस्ट, ड्राइवर ऑपरेटर, असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, प्रोग्रामर, अकाउंटेंट और लाइब्रेरियन जैसे पदों को भरा जाना है। कुल 358 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।

MBMC: ये होनी चाहिए योग्यता

इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए योग्यता मापदंड अलग-अलग तय किये गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक की डिग्री आवश्यक है, जबकि क्लर्क टाइपिस्ट पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ मराठी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है। फायरमैन के लिए 10वीं पास होना चाहिए और फायरमैन ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। ड्राइवर ऑपरेटर के उम्मीदवारों को 10वीं पास के साथ फायरमैन ट्रेनिंग, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ नागपुर स्थित NFSC का सब ऑफिस कोर्स अनिवार्य है। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 19,900 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी।

MBMC Vacancy: आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स


पासपोर्ट साइज फोटो
फोटो युक्त पहचान पत्र
जरुरी शैक्षणिक डाक्यूमेंट्स
जरुरी मार्कशीट

MBMC recruitment: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये, आरक्षित वर्ग और अनाथ उम्मीदवारों के लिए 900 रुपये है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को mbmc.gov.in पर जाकर Recruitment 2025 के लिंक पर क्लिक करना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

30 Aug 2025 07:55 pm

Hindi News / Education News / MBMC नगर निगम में 10वीं, 12वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए 358 पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.