MBMC नगर निगम में 10वीं, 12वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए 358 पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए योग्यता मापदंड अलग-अलग तय किये गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक की डिग्री आवश्यक है, जबकि क्लर्क टाइपिस्ट पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ मराठी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है। फायरमैन के लिए 10वीं पास होना चाहिए और फायरमैन ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। ड्राइवर ऑपरेटर के उम्मीदवारों को 10वीं पास के साथ फायरमैन ट्रेनिंग, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ नागपुर स्थित NFSC का सब ऑफिस कोर्स अनिवार्य है। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 19,900 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी।