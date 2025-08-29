Mohan Bhagwat Education Qualification: वेटेनरी साइंस की पढ़ाई छोड़ बन गए थे प्रचारक, कहां तक पढ़ें हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत?



मोहन भागवत का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ब्राह्मण परिवार में 11 सितंबर 1950 को हुआ था। वे अपने माता-पिता के सबसे बड़े बेटे हैं। मोहन भागवत आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिवार से आते हैं। मोहन भागवत ने अपनी स्कूली शिक्षा चंद्रपुर से ही पूरी की। उन्होंने लोकमान्य तिलक स्कूल से स्कूली शिक्षा के बाद जनता कॉलेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। उन्होंने Veterinary Sciences and Animal Husbandry में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। जिसके बाद उन्होंने इसी विषय में पीजी में दाखिला ले लिया। लेकिन अपनी पीजी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वे आरएसएस में शामिल होकर प्रचारक बन गए। जिसके बाद वे लगातार संघ में काम करते रहें।