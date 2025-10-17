MP Police Constable Exam: आवेदन का एक और मौका, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिर से आवेदन स्टार्ट

MP Police Constable Bharti(Symbolic Image-Freepik)
MP Police Constable Bharti को लेकर अहम अपडेट आया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी उम्मीदवार ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे 22 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से किये जा सकते हैं। साथ ही आवेदन करने के बाद उम्मीदवार 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, लिखित परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को किया जा सकता है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 7500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का समान अवसर दिया गया है। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के समय अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Constable Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड और एक फोटो युक्त सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि) साथ लाना अनिवार्य है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग