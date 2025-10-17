MP Police Constable Exam: आवेदन का एक और मौका, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिर से आवेदन स्टार्ट

MP Police Constable Bharti को लेकर अहम अपडेट आया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी उम्मीदवार ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे 22 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से किये जा सकते हैं। साथ ही आवेदन करने के बाद उम्मीदवार 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, लिखित परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को किया जा सकता है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।