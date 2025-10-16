MP SET 2025 Notification: एमपी सेट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन हुआ जारी, इस तारीख से आवेदन, जान लें जरुरी डिटेल्स

MP SET 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET 2025) का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है।आयोग ने बताया है कि एमपी सेट परीक्षा 11 जनवरी 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in या www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।