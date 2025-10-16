MP SET 2025 Notification: एमपी सेट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन हुआ जारी, इस तारीख से आवेदन, जान लें जरुरी डिटेल्स

MP SET 2025(Image-Freepik)
MP SET 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET 2025) का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है।आयोग ने बताया है कि एमपी सेट परीक्षा 11 जनवरी 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in या www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
एमपी सेट परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पीजी डिग्री होना आवश्यक है। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के लिए न्यूनतम 55% अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 50% अंक की पात्रता रखी गई है। पीएचडी धारकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पीजी के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं।
एमपीपीएससी सेट परीक्षा 2025 का आयोजन 12 शहरों में किया जाएगा। जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल, सतना, खरगोन, रतलाम और नर्मदापुरम शामिल है।
एमपी सेट परीक्षा कुल 31 विषयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस यूजीसी नेट (UGC NET) और यूजीसी-सीएसआईआर नेट (UGC-CSIR NET) के सिलेबस के अनुरूप होगा।
रसायन विज्ञान, वाणिज्य, संगणक विज्ञान व अनुप्रयोग, अपराधशास्त्र, रक्षा अध्ययन, पृथ्वी व ग्रह विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रबंधन, गणितीय विज्ञान, नृत्य, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, मराठी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र, परंपरागत संस्कृत विषय (ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र), उर्दू, चित्रकला और योग।
