MP SET Notification 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, जनवरी में होगा एग्जाम, जानें डिटेल्स

MPSC की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार एमपी सेट परीक्षा 31 विषयों में कराई जाएगी। इन विषयों का सिलेबस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) और यूजीसी-सीएसआईआर नेट (UGC CSIR NET) के सिलेबस के अनुरूप होगा।

2 min read

भोपाल

image

Anurag Animesh

Oct 02, 2025

MP SET 2025

MP SET 2025(Image-Freepik)

MP SET 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (State Eligibility Test - SET) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। हालांकि, परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। एमपी सेट का आयोजन राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों (Assistant Professors) की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया जाता है।

MP SET Notification 2025: परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार एमपी सेट परीक्षा 31 विषयों में कराई जाएगी। इन विषयों का सिलेबस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) और यूजीसी-सीएसआईआर नेट (UGC CSIR NET) के सिलेबस के अनुरूप होगा। यानी जो उम्मीदवार नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमपी सेट की तैयारी के लिए अलग से नया सिलेबस नहीं पढ़ना होगा। एमपीपीएससी ने जिन 31 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, उनमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, पारंपरिक संस्कृत विषय (ज्योतिष, व्याकरण, प्राच्य साहित्य आदि), भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, अपराधशास्त्र, रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, चित्रकला और योग मुख्य रूप से शामिल हैं।

MP SET 2025: क्यों महत्वपूर्ण है एमपी सेट परीक्षा?

राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान समय में प्रदेश के लगभग 560 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पद खाली हैं। MPSC ने बताया है कि परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वहीं, उम्मीदवारों को यह सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें, ताकि आवेदन तारीखों और परीक्षा से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का अपडेट लें सकें। मध्य प्रदेश सेट परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाना चाहते हैं।

Published on:

02 Oct 2025 08:58 am

Hindi News / Education News / MP SET Notification 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, जनवरी में होगा एग्जाम, जानें डिटेल्स

शिक्षा

