MP SET Notification 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, जनवरी में होगा एग्जाम, जानें डिटेल्स

राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान समय में प्रदेश के लगभग 560 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पद खाली हैं। MPSC ने बताया है कि परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वहीं, उम्मीदवारों को यह सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें, ताकि आवेदन तारीखों और परीक्षा से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का अपडेट लें सकें। मध्य प्रदेश सेट परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाना चाहते हैं।