MP SET Notification 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, परीक्षा पैटर्न के बारे में जान लें

MP SET Notification 2025 आ गया है। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET 2025) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।आयोग के अनुसार, इस बार परीक्षा कुल 31 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रूपये जमा करने होंगे। वहीं मध्य प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 250 रुपया तय किया गया है। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को 40 रूपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देना होगा। यदि आवेदन फॉर्म भरने के दौरान कोई त्रुटि होती है तो उम्मीदवार 50 का शुल्क जमा करके संशोधन कर सकते हैं।
आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार एमपी सेट परीक्षा 31 विषयों में कराई जाएगी। इन विषयों का सिलेबस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) और यूजीसी-सीएसआईआर नेट (UGC CSIR NET) के सिलेबस के अनुरूप होगा। यानी जो उम्मीदवार नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमपी सेट की तैयारी के लिए अलग से नया सिलेबस नहीं पढ़ना होगा। एमपीपीएससी ने जिन 31 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, उनमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, पारंपरिक संस्कृत विषय (ज्योतिष, व्याकरण, प्राच्य साहित्य आदि), भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, अपराधशास्त्र, रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, चित्रकला और योग मुख्य रूप से शामिल हैं।
अभी डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। लेकिन पिछले साल हुए परीक्षा के पैटर्न के आधार पर बात करें तो कुल 150 अंकों की यह परक्षा होगी। जिसमें 100 अंक के सवाल मुख्य विषय से पूछे जाएंगे। वहीं 50 सवाल General Paper on Teaching apptitude और research apptitude पर पूछा जाएगा। सभी प्रश्न 2 अंकों के होंगे। परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद और डिटेल जानकारी आ पाएगी।
