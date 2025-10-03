MP SET Notification 2025: इन विषयों के लिए होगी राज्य पात्रता परीक्षा, देख लें नोटिफिकेशन

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार एमपी सेट परीक्षा 31 विषयों में कराई जाएगी। इन विषयों का सिलेबस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) और यूजीसी-सीएसआईआर नेट (UGC CSIR NET) के सिलेबस के अनुरूप होगा। यानी जो उम्मीदवार नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमपी सेट की तैयारी के लिए अलग से नया सिलेबस नहीं पढ़ना होगा। एमपीपीएससी ने जिन 31 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, उनमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, पारंपरिक संस्कृत विषय (ज्योतिष, व्याकरण, प्राच्य साहित्य आदि), भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, अपराधशास्त्र, रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, चित्रकला और योग मुख्य रूप से शामिल हैं।