MP SET Notification 2025: इन विषयों के लिए होगी राज्य पात्रता परीक्षा, देख लें नोटिफिकेशन

MP SET Notification 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (State Eligibility Test - SET) का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। अभी परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आयोग ने बताया कि यह परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। एमपी सेट का आयोजन राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों (Assistant Professors) की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया जाता है। राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके।
आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिलहाल प्रदेश के करीब 560 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। एमपीपीएससी (MPSC) ने बताया है कि परीक्षा से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन की जानकारी जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों को सुझाव दिया गया है कि वे समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि आवेदन की तारीखों और परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। MP SET परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का सपना देखते हैं।
आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार एमपी सेट परीक्षा 31 विषयों में कराई जाएगी। इन विषयों का सिलेबस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) और यूजीसी-सीएसआईआर नेट (UGC CSIR NET) के सिलेबस के अनुरूप होगा। यानी जो उम्मीदवार नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमपी सेट की तैयारी के लिए अलग से नया सिलेबस नहीं पढ़ना होगा। एमपीपीएससी ने जिन 31 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, उनमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, पारंपरिक संस्कृत विषय (ज्योतिष, व्याकरण, प्राच्य साहित्य आदि), भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, अपराधशास्त्र, रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, चित्रकला और योग मुख्य रूप से शामिल हैं।
