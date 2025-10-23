MPESB Vacancy 2025: 400 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-2, 3 पद पर वैकेंसी

MPESB Vacancy 2025(Image-Freepik)
MPESB Group 2 Sub Group 3 Rrecruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे हुए युवाओं के लिए बढ़िया जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 के विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 454 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, आवेदन फॉर्म में सुधार की सुविधा 29 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। उम्मीदवारों को पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है। इस भर्ती के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में हो सकती है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, आवेदन शुल्क जमा करना होगा और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद उम्मीदवारों को उसका प्रिंटआउट भविष्य के उपयोग के लिए सेव कर लेना चाहिए।
