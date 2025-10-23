MPESB Vacancy 2025: 400 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-2, 3 पद पर वैकेंसी

MPESB Group 2 Sub Group 3 Rrecruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे हुए युवाओं के लिए बढ़िया जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 के विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 454 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, आवेदन फॉर्म में सुधार की सुविधा 29 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। उम्मीदवारों को पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।