National Teachers Eligibility Test Of Medicine 2025 के लिए आवेदन शुरू, जान लें योग्यता और आवेदन शुल्क

NTET 2025: कौन कर सकता है आवेदन? इस परीक्षा में वे अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने निचे दिए गए में से किसी एक पद्धति में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। आयुर्वेद

सिद्ध

यूनानी

होम्योपैथी

योग्यता डिग्रियों में BUMS, MSMS, MD आदि शामिल हैं।

NTET 2025 Fees: आवेदन शुल्क

श्रेणी शुल्क (रु.) सामान्य / NRI / OCI / विदेशी नागरिक ₹4000 EWS / OBC-NCL ₹3500 SC / ST / PwD / थर्ड जेंडर ₹3000

NTA NTET 2025 Online Form: ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NTET/ (https://exams.nta.ac.in/NTET/) पर जाएं।वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “National Teachers Eligibility Test for Indian System of Medicine and Homeopathy-2025” लिंक पर क्लिक करें।रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।आवेदन सबमिट कर कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर प्रिंट कर लें।