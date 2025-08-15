Navodaya Vidyalaya Admission: नवोदय विद्यालय में आवेदन की अंतिम तारीख फिर आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

Navodaya Vidyalaya Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में कक्षा 6 में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब इच्छुक छात्र 27 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर जाना होगा। इस परीक्षा में केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो 2025-26 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं। जो छात्र पहले ही कक्षा 5 पास कर चुके हैं, वे इसके लिए योग्य नहीं होंगे।