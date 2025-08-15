Patrika LogoSwitch to English

Navodaya Vidyalaya Admission: नवोदय विद्यालय में आवेदन की अंतिम तारीख फिर आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

Navodaya Vidyalaya Admission: इस परीक्षा में केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो 2025-26 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं। जो छात्र पहले ही कक्षा 5 पास कर चुके हैं, वे इसके लिए योग्य नहीं होंगे।

Anurag Animesh

Aug 15, 2025

Navodaya Vidyalaya Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में कक्षा 6 में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब इच्छुक छात्र 27 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर जाना होगा। इस परीक्षा में केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो 2025-26 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं। जो छात्र पहले ही कक्षा 5 पास कर चुके हैं, वे इसके लिए योग्य नहीं होंगे।

Navodaya Vidyalaya Admission: इन तारीखों पर होगी परीक्षा


NVS की ओर से एडमिट कार्ड की तारीख तय होने के बाद, इन्हें आवेदन पोर्टल पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें। इस साल JNV कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 13 दिसंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे होगा, जबकि दूसरा चरण 11 अप्रैल 2026 को संपन्न होगा।

Navodaya Vidyalaya Application Form: ऐसे कर पाएंगे एडमिशन


परिणाम की घोषणा समर जोन के लिए मार्च 2026 के अंत तक और विंटर जोन के लिए मई 2026 के अंत तक की जाएगी। परिणाम आधिकारिक पोर्टल पर देखे जा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक खोलना होगा, आवश्यक जानकारी भरनी होगी और मांगे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना आवश्यक है।

Published on:

15 Aug 2025 01:54 pm

Hindi News / Education News / Navodaya Vidyalaya Admission: नवोदय विद्यालय में आवेदन की अंतिम तारीख फिर आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

