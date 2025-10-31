Patrika LogoSwitch to English

NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?

NDA ने अपने घोषणापत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है। इसमें युवाओं और छात्रों के लिए भी कई प्रकार की घोषणा की गई है। बिंदुवार जानिये क्या-क्या घोषणाएं की गई है।

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 31, 2025

bihar election

Students(Dummy Image-Freepik)

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। सभी पार्टियां अपनी-अपनी चुनावी तैयारी में लगी हुई है। इसी कड़ी में NDA की तरफ से चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया गया है। इस घोषणा पत्र का नाम NDA की तरफ से 'संकल्प पत्र' रखा गया है। इस मेनिफेस्टो में छात्रों और युवाओं के लिए भी कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं।

NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: युवाओं के लिए क्या-क्या?


सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में दावा किया है कि राज्य में एक करोड़ से अधिक नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। गठबंधन ने कहा है कि बिहार के हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी और 10 नए औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। एनडीए ने यह भी घोषणा की है कि राज्य में पहली बार कौशल जनगणना (Skill Census) कराई जाएगी ताकि युवाओं को उनके हुनर के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही हर जिले में 'मेगा स्किल सेंटर' स्थापित करने की योजना है, जिससे बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में विकसित किया जा सके।

Manifesto Of NDA Bihar Election 2025: जानें डिटेल्स


1 करोड़+ सरकारी नौकरी व रोजगार
हर जिले में मेगा स्किल सेंटर
उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपया
गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण
100 MSME पार्क व 50,000+ कुटीर उद्योग
डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क
हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय
₹5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प

Updated on:

31 Oct 2025 04:44 pm

Published on:

31 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / Education News / NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?

शिक्षा

