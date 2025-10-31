NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?

Students(Dummy Image-Freepik)
बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। सभी पार्टियां अपनी-अपनी चुनावी तैयारी में लगी हुई है। इसी कड़ी में NDA की तरफ से चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया गया है। इस घोषणा पत्र का नाम NDA की तरफ से 'संकल्प पत्र' रखा गया है। इस मेनिफेस्टो में छात्रों और युवाओं के लिए भी कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं।
सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में दावा किया है कि राज्य में एक करोड़ से अधिक नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। गठबंधन ने कहा है कि बिहार के हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी और 10 नए औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। एनडीए ने यह भी घोषणा की है कि राज्य में पहली बार कौशल जनगणना (Skill Census) कराई जाएगी ताकि युवाओं को उनके हुनर के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही हर जिले में 'मेगा स्किल सेंटर' स्थापित करने की योजना है, जिससे बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में विकसित किया जा सके।
1 करोड़+ सरकारी नौकरी व रोजगार
हर जिले में मेगा स्किल सेंटर
उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपया
गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण
100 MSME पार्क व 50,000+ कुटीर उद्योग
डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क
हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय
₹5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प
