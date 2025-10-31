NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?



सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में दावा किया है कि राज्य में एक करोड़ से अधिक नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। गठबंधन ने कहा है कि बिहार के हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी और 10 नए औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। एनडीए ने यह भी घोषणा की है कि राज्य में पहली बार कौशल जनगणना (Skill Census) कराई जाएगी ताकि युवाओं को उनके हुनर के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही हर जिले में 'मेगा स्किल सेंटर' स्थापित करने की योजना है, जिससे बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में विकसित किया जा सके।