NEET Counselling 2020: नीट काउंसलिंग को MCC ने तकनीकी कारणों के चलते किया स्थगित, जानें पूरी डिटेल्स

NEET Counselling 2020: नीट काउंसलिंग 2020 तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दी गई है। MCC द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 28 अक्टूबर को शुरू होनी थी। बता दें कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2020) काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने का अपडेट जारी कर दिया है। काउंसलिंग के लिए आगामी नई तिथियों की अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखते रहें।

NEET 2020 First Round Counselling Registration

एक आधिकारिक बयान में बताया गया, "सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि NEET UG काउंसलिंग 2020 को कुछ तकनीकी कारणों से 28 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। काउंसलिंग का नया शेड्यूल जल्द ही MCC वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा." रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट फिर से संशोधित करके जारी किया जाएगा।

How To Register For NEET Counselling 2020

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

- होम पेज पर “UG Medical Counselling” के लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद ‘New Registration' के लिंक पर क्लिक करें।

- अब पूछी गई जानकारी भरकर सबमिट कर दें।

- नया रोल नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा. नीट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए इन क्रेडेंशियल का उपयोग करें।

- वेब पोर्टल पर फिर से जाएं और 'कैंडिडेट लॉग इन' चुनें।

- अब अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर के लॉग इन करें।

- सभी जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें।

- इसके बाद आपको एनटीए डेटाबेस के अनुसार अपने सभी जानकारी दिखाई जाएगी. जानकारी वेरिफाई करें और 'पंजीकरण की पुष्टि करें' पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक पंजीकरण स्लिप बन जाएगी. अब आप पंजीकरण पेज का एक प्रिंटआउट ले सकते हैं।

- रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लिकेशन फीस भरें।