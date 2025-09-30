NEET PG 2025 Counselling: कब शुरू होगी नीट 2025 की काउंसलिंग? जानें संभावित तिथि और पूरी प्रक्रिया

आम तौर पर, NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट आवंटन के लिए तीन सामान्य राउंड और एक स्ट्रे वेकेशन राउंड आयोजित किया जाता है। हर राउंड में छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजस्ट्रेशन और शुल्क का भुगतान करना होता है, जो एक महीने से अधिक समय तक चल सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद, छात्रों को अपनी पसंद भरनी होती है, जिसके लिए कुछ दिन आवंटित होते हैं। चॉइस-लॉकिंग एक दिन के भीतर, आमतौर पर दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक की जाती है।