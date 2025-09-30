NEET PG 2025 Counselling: कब शुरू होगी नीट 2025 की काउंसलिंग? जानें संभावित तिथि और पूरी प्रक्रिया

नीट 2025 काउंसलिंग! (Image Source: Gemini AI)
NEET PG 2025 Seat Allotment: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) जल्द ही NEET PG 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद, छात्र आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर इसे चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
आम तौर पर, NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट आवंटन के लिए तीन सामान्य राउंड और एक स्ट्रे वेकेशन राउंड आयोजित किया जाता है। हर राउंड में छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजस्ट्रेशन और शुल्क का भुगतान करना होता है, जो एक महीने से अधिक समय तक चल सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद, छात्रों को अपनी पसंद भरनी होती है, जिसके लिए कुछ दिन आवंटित होते हैं। चॉइस-लॉकिंग एक दिन के भीतर, आमतौर पर दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक की जाती है।
छात्र पिछले वर्ष के रुझान के अनुसार, NEET PG के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अक्टूबर, 2025 के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं।
नीट पीजी 2025 का परिणाम 20 अगस्त को घोषित किया गया था और 3 अगस्त, 2025 को 301 शहरों के 1,052 परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित परीक्षा के लिए व्यक्तिगत स्कोरकार्ड 29 अगस्त, 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध थे। इस परीक्षा में 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे।
