NEET UG 2025: राजस्थान नीट यूजी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, इतने उम्मीदवार और जोड़े गए

NEET UG 2025: राजस्थान नीट यूजी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट से जुड़ा अहम अपडेट सामने आ गया है। राजस्थान में स्टेट कोटा के तहत 85% मेडिकल (एमबीबीएस और बीडीएस) सीटों के लिए NEET UG 2025 काउंसलिंग की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले जारी हुई लिस्ट में 13,731 अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे, जबकि नई सूची में यह संख्या बढ़कर 14,452 हो गई है। यानी, 721 नए उम्मीदवारों को इसमें जोड़ा गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rajugneet2025.com पर जाकर Revised Merit List लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इन सीटों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन का कार्यक्रम इसी सप्ताह पूरा किया जाएगा।