NEET UG 2025: राजस्थान नीट यूजी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, इतने उम्मीदवार और जोड़े गए

NEET UG 2025: राजस्थान नीट यूजी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट से जुड़ा अहम अपडेट सामने आ गया है। राजस्थान में स्टेट कोटा के तहत 85% मेडिकल (एमबीबीएस और बीडीएस) सीटों के लिए NEET UG 2025 काउंसलिंग की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले जारी हुई लिस्ट में 13,731 अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे, जबकि नई सूची में यह संख्या बढ़कर 14,452 हो गई है। यानी, 721 नए उम्मीदवारों को इसमें जोड़ा गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rajugneet2025.com पर जाकर Revised Merit List लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इन सीटों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन का कार्यक्रम इसी सप्ताह पूरा किया जाएगा।
निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, सोमवार को PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपने डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। जिन्होंने पहले ही डाक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग 12 से 14 अगस्त 2025 के बीच होगी, जबकि सीट आवंटन 15 से 17 अगस्त के बीच किया जाएगा। काउंसलिंग का परिणाम 18 अगस्त 2025 को घोषित किया जाएगा।
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 3,618 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 11 निजी कॉलेजों में 1,800 सीटें हैं। काउंसलिंग प्राधिकरण ने 1 अगस्त को सीट मैट्रिक्स भी जारी की थी, जिसमें कुल 5,668 MBBS सीटें और 1,442 BDS सीटें शामिल हैं। पहले राउंड की काउंसलिंग में सभी 14,452 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को भाग लेने का मौका मिलेगा।