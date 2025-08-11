11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

NEET UG 2025: राजस्थान नीट यूजी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, इतने उम्मीदवार और जोड़े गए

NEET: निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, सोमवार को PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपने डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया जयपुर के...

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 11, 2025

NEET UG 2025
NEET UG 2025(Image-Freepik)

NEET UG 2025: राजस्थान नीट यूजी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट से जुड़ा अहम अपडेट सामने आ गया है। राजस्थान में स्टेट कोटा के तहत 85% मेडिकल (एमबीबीएस और बीडीएस) सीटों के लिए NEET UG 2025 काउंसलिंग की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले जारी हुई लिस्ट में 13,731 अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे, जबकि नई सूची में यह संख्या बढ़कर 14,452 हो गई है। यानी, 721 नए उम्मीदवारों को इसमें जोड़ा गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rajugneet2025.com पर जाकर Revised Merit List लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इन सीटों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन का कार्यक्रम इसी सप्ताह पूरा किया जाएगा।

NEET UG 2025: रिणाम 18 अगस्त 2025 को घोषित होगा


निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, सोमवार को PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपने डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। जिन्होंने पहले ही डाक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग 12 से 14 अगस्त 2025 के बीच होगी, जबकि सीट आवंटन 15 से 17 अगस्त के बीच किया जाएगा। काउंसलिंग का परिणाम 18 अगस्त 2025 को घोषित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, देखें अप्लाई के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट
शिक्षा
RPSC SI Recruitment 2025

NEET 2025:एमबीबीएस की कुल 3,618 सीटें उपलब्ध


राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 3,618 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 11 निजी कॉलेजों में 1,800 सीटें हैं। काउंसलिंग प्राधिकरण ने 1 अगस्त को सीट मैट्रिक्स भी जारी की थी, जिसमें कुल 5,668 MBBS सीटें और 1,442 BDS सीटें शामिल हैं। पहले राउंड की काउंसलिंग में सभी 14,452 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को भाग लेने का मौका मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

11 Aug 2025 02:01 pm

Hindi News / Education News / NEET UG 2025: राजस्थान नीट यूजी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, इतने उम्मीदवार और जोड़े गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.