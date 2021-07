NEET UG 2021: नीट परीक्षा की डेट घोषित, कल से छात्र कर सकते हैं आवेदन

NEET UG 2021: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए ) ने नीट परीक्षा की तारीखों की घोषणा आज कर दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विट कर बताया है कि NEET UG 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। पहले ये परीक्षा एक अगस्त को होनी थी। नीट परीक्षा के दौरान सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस घोषणा के बाद NTA की वेबसाइट पर मंगलवार शाम पांच बजे से नीट परीक्षा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

The NEET (UG) 2021 will be held on 12th September 2021 across the country following COVID-19 protocols. The application process will begin from 5 pm tomorrow through the NTA website(s): Education Minister Dharmendra Pradhan



