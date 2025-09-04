NEET UG 2025: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, MBBS की सीटों में हुई बढ़ोतरी, 2720 सीटें बढ़ी

NEET UG 2025: मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाह रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्टNational Eligibility cum Entrance Test (NEET UG) 2025 की काउंसलिंग के दूसरे चरण में इस बार सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ने जानकारी दी है कि सेकेंड राउंड के लिए कुल 2720 अतिरिक्त MBBS सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 2170 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं, जबकि 550 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बढ़ाई गई हैं। सरकारी सीटों में से 1200 सीटें नए खुले मेडिकल कॉलेजों से आई हैं और बाकी 970 सीटें पहले से चल रहे कॉलेजों में सीट वृद्धि के कारण जोड़ी गई हैं।
एमसीसी ने नोटिस जारी कर कहा है कि जिन संस्थानों में पहले राउंड के बाद सीटें बढ़ाई गई हैं, वे NMC (नेशनल मेडिकल कमीशन) मैट्रिक्स के मुताबिक अपनी नई सीटों का ब्यौरा इंट्रा-MCC पोर्टल पर दर्ज करें। अगर किसी संस्थान द्वारा दी गई सीटें NMC मैट्रिक्स से मेल नहीं खातीं, तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। साथ ही, नए मेडिकल कॉलेजों को सलाह दी गई है कि वे अपनी 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों का डिटेल्स शेयर करें और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी 100% सीटें कंट्रीब्यूट करनी होंगी।
|कॉलेज का नाम
|राज्य
|सीटें
|प्राज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज
|असम
|50
|ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, बसईदारापुर
|नई दिल्ली
|50
|पीटी नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
|हरियाणा (भिवानी)
|100
|महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज
|हरियाणा (कोरियावास)
|100
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|केरल (कासरगोड)
|50
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|केरल (वायनाड)
|50
|गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
|मध्य प्रदेश (सिंगरौली)
|100
|शासकीय मेडिकल कॉलेज
|मध्य प्रदेश (श्योपुर)
|100
|शिलांग मेडिकल कॉलेज
|मेघालय
|50
|पबित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज
|ओडिशा (तालचेर)
|100
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|ओडिशा (फूलबानी, कंधमाल)
|100
|ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज
|पंजाब (लुधियाना)
|100
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|राजस्थान (जैसलमेर)
|50
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|राजस्थान (टोंक)
|50
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|तेलंगाना (कोडंगल)
|50
|ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज
|उत्तर प्रदेश (नोएडा)
|50
|कॉलेज का नाम
|राज्य
|सीटें
|जगद्गुरु गंगाधर महास्वामीगालु मेडिकल कॉलेज (JGMMMC)
|कर्नाटक
|50
|दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज
|महाराष्ट्र (नागपुर)
|50
|भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज
|महाराष्ट्र (पुणे)
|50
|महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज
|महाराष्ट्र (औरंगाबाद)
|50
|भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
|महाराष्ट्र (सांगली)
|100
|इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एसयूएम हॉस्पिटल
|ओडिशा
|50
|श्री ललितंबिगई मेडिकल कॉलेज
|तमिलनाडु
|50
|भरत मेडिकल कॉलेज
|तमिलनाडु
|50
|वेल्स मेडिकल कॉलेज
|तमिलनाडु
|50