Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

NEET UG 2025: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, MBBS की सीटों में हुई बढ़ोतरी, 2720 सीटें बढ़ी

NEET 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ने जानकारी दी है कि सेकेंड राउंड के लिए कुल 2720 अतिरिक्त MBBS सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 2170 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं, जबकि...

भारत

Anurag Animesh

Sep 04, 2025

NEET UG 2025
NEET UG 2025(Image-Freepik)

NEET UG 2025: मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाह रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्टNational Eligibility cum Entrance Test (NEET UG) 2025 की काउंसलिंग के दूसरे चरण में इस बार सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ने जानकारी दी है कि सेकेंड राउंड के लिए कुल 2720 अतिरिक्त MBBS सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 2170 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं, जबकि 550 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बढ़ाई गई हैं। सरकारी सीटों में से 1200 सीटें नए खुले मेडिकल कॉलेजों से आई हैं और बाकी 970 सीटें पहले से चल रहे कॉलेजों में सीट वृद्धि के कारण जोड़ी गई हैं।

NEET UG 2025: MCC का निर्देश

एमसीसी ने नोटिस जारी कर कहा है कि जिन संस्थानों में पहले राउंड के बाद सीटें बढ़ाई गई हैं, वे NMC (नेशनल मेडिकल कमीशन) मैट्रिक्स के मुताबिक अपनी नई सीटों का ब्यौरा इंट्रा-MCC पोर्टल पर दर्ज करें। अगर किसी संस्थान द्वारा दी गई सीटें NMC मैट्रिक्स से मेल नहीं खातीं, तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। साथ ही, नए मेडिकल कॉलेजों को सलाह दी गई है कि वे अपनी 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों का डिटेल्स शेयर करें और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी 100% सीटें कंट्रीब्यूट करनी होंगी।

नए सरकारी मेडिकल कॉलेज

कॉलेज का नामराज्यसीटें
प्राज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेजअसम50
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, बसईदारापुरनई दिल्ली50
पीटी नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजहरियाणा (भिवानी)100
महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेजहरियाणा (कोरियावास)100
सरकारी मेडिकल कॉलेजकेरल (कासरगोड)50
सरकारी मेडिकल कॉलेजकेरल (वायनाड)50
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्य प्रदेश (सिंगरौली)100
शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्य प्रदेश (श्योपुर)100
शिलांग मेडिकल कॉलेजमेघालय50
पबित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेजओडिशा (तालचेर)100
सरकारी मेडिकल कॉलेजओडिशा (फूलबानी, कंधमाल)100
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजपंजाब (लुधियाना)100
सरकारी मेडिकल कॉलेजराजस्थान (जैसलमेर)50
सरकारी मेडिकल कॉलेजराजस्थान (टोंक)50
सरकारी मेडिकल कॉलेजतेलंगाना (कोडंगल)50
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजउत्तर प्रदेश (नोएडा)50

डीम्ड यूनिवर्सिटी में बढ़ी सीटें

कॉलेज का नामराज्यसीटें
जगद्गुरु गंगाधर महास्वामीगालु मेडिकल कॉलेज (JGMMMC)कर्नाटक50
दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेजमहाराष्ट्र (नागपुर)50
भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेजमहाराष्ट्र (पुणे)50
महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेजमहाराष्ट्र (औरंगाबाद)50
भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटलमहाराष्ट्र (सांगली)100
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एसयूएम हॉस्पिटलओडिशा50
श्री ललितंबिगई मेडिकल कॉलेजतमिलनाडु50
भरत मेडिकल कॉलेजतमिलनाडु50
वेल्स मेडिकल कॉलेजतमिलनाडु50

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

04 Sept 2025 05:02 pm

Published on:

04 Sept 2025 05:01 pm

Hindi News / Education News / NEET UG 2025: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, MBBS की सीटों में हुई बढ़ोतरी, 2720 सीटें बढ़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट