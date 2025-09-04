NEET UG 2025: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, MBBS की सीटों में हुई बढ़ोतरी, 2720 सीटें बढ़ी

NEET UG 2025: मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाह रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्टNational Eligibility cum Entrance Test (NEET UG) 2025 की काउंसलिंग के दूसरे चरण में इस बार सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ने जानकारी दी है कि सेकेंड राउंड के लिए कुल 2720 अतिरिक्त MBBS सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 2170 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं, जबकि 550 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बढ़ाई गई हैं। सरकारी सीटों में से 1200 सीटें नए खुले मेडिकल कॉलेजों से आई हैं और बाकी 970 सीटें पहले से चल रहे कॉलेजों में सीट वृद्धि के कारण जोड़ी गई हैं।