NHPC Recruitment 2025: एनएचपीसी में जूनियर इंजिनियर के पदों पर निकली वैकेंसी, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, जानें डिटेल्स

NHPC: इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 28, 2025

NHPC Vacancy 2025
NHPC Vacancy 2025

NHPC Recruitment 2025: इंजिनियर युवाओं के लिए NHPC जैसे बड़े सरकारी कंपनी में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर सामने आया है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भरी के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

NHPC Non Executive Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 248 पदों को भरा जाना है। जिसमें निचे दिए गए पद शामिल हैं।

असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर- 11 पद
जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 109 पद
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 46 पद
जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)- 49 पद
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन)-17 पद
सीनियर अकाउंटेंट- 10 पद
सुपरवाइजर- 1 पद
हिंदी ट्रांसलेटर- 5 पद

NHPC Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवार डिटेल योग्यता संबंधी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

NHPC Vacancy 2025: आवेदन शुल्क और वेतनमान

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार- 708 रुपया
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स-सर्विसमैन/महिला उम्मीदवार- शुल्क मुक्त

वेतनमान
असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर- 40,000 से 1,40,000 रुपया
जूनियर इंजीनियर / सुपरवाइजर / सीनियर अकाउंटेंट- 29,600 से 1,19,500 रुपया
हिंदी ट्रांसलेटर- 27,000 से 1,05,000 रुपया

NHPC JE Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले NHPC की आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए "Recruitment" लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।
एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
श्रेणी अनुसार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।

