NHPC Recruitment 2025: एनएचपीसी में जूनियर इंजिनियर के पदों पर निकली वैकेंसी, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, जानें डिटेल्स

NHPC Recruitment 2025: इंजिनियर युवाओं के लिए NHPC जैसे बड़े सरकारी कंपनी में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर सामने आया है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भरी के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2025 तय की गई है।