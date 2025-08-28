Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025: 10वीं -12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, जान लें कब होंगी परीक्षाएं

NIOS: जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 28, 2025

NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025
NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025

NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025: National Institute of Open School (NIOS) ने प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर डेटशीट जारी कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ने सितंबर-अक्टूबर 2025 सेशन के लिए कक्षा 10वीं -12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्टिकल परीक्षा 12 सितंबर 2025 से शुरू होकर 27 सितंबर 2025 तक चलेगी।

NIOS 12th Exam Datesheet 2025

तिथिविषय / कोड
12 सितंबर – 15 सितंबर 2025होम साइंस (321), बायोलॉजी (314), भूगोल (316), पेंटिंग (332), कंप्यूटर साइंस (330), मास कम्युनिकेशन (335), अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (376)
16 सितंबर – 19 सितंबर 2025रसायन शास्त्र (313), भौतिक शास्त्र (312), पर्यावरण विज्ञान (333), शारीरिक शिक्षा और योग (373), डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन्स (336), लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान (339), नाट्य कला (385)
20 सितंबर – 23 सितंबर 2025हाउसकीपिंग (356), कैटरिंग प्रबंधन (357), खाद्य प्रसंस्करण (358), होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स (360), फल और सब्जियों का संरक्षण (363), वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट (622)
24 सितंबर – 27 सितंबर 2025कंप्यूटर और ऑफिस एप्लिकेशन्स (631), डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन्स (632), वेब डेवलपमेंट (660), आईटी एसेन्सियल्स: पीसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (651), सीआरएम डोमेस्टिक वॉयस (661), कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली और मेंटेनेंस (663), योग सहायक (667)

NIOS 10th Exam Datesheet 2025

तिथिविषय / कोड
12 सितंबर – 15 सितंबर 2025साइंस एंड टेक्नोलॉजी (212), होम साइंस (216), कर्नाटिक संगीत (243), फोक आर्ट (244)
16 सितंबर – 19 सितंबर 2025पेंटिंग (225), गणित (211), हिंदुस्तानी संगीत (242), डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन्स (229), नाट्य कला (285)
20 सितंबर – 23 सितंबर 2025कटिंग और टेलरिंग (605), ड्रेस मेकिंग (606), ब्यूटी कल्चर और हेयर केयर (612), भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र (628), ब्यूटी थेरेपी (640)
24 सितंबर – 27 सितंबर 2025हेयर केयर और स्टाइलिंग (641), हैंड और फुट केयर (642), बेकरी और कन्फेक्शनरी (256), बेसिक कंप्यूटिंग में प्रमाणपत्र (608), डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) (613), योग में प्रमाणपत्र (614), भारतीय साइन लैंग्वेज (230)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

28 Aug 2025 02:01 pm

Hindi News / Education News / NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025: 10वीं -12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, जान लें कब होंगी परीक्षाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.