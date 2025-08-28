NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025: 10वीं -12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, जान लें कब होंगी परीक्षाएं

NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025: National Institute of Open School (NIOS) ने प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर डेटशीट जारी कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ने सितंबर-अक्टूबर 2025 सेशन के लिए कक्षा 10वीं -12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्टिकल परीक्षा 12 सितंबर 2025 से शुरू होकर 27 सितंबर 2025 तक चलेगी।