NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025: 10वीं -12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, जान लें कब होंगी परीक्षाएं

NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2025: National Institute of Open School (NIOS) ने प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर डेटशीट जारी कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ने सितंबर-अक्टूबर 2025 सेशन के लिए कक्षा 10वीं -12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्टिकल परीक्षा 12 सितंबर 2025 से शुरू होकर 27 सितंबर 2025 तक चलेगी।
|तिथि
|विषय / कोड
|12 सितंबर – 15 सितंबर 2025
|होम साइंस (321), बायोलॉजी (314), भूगोल (316), पेंटिंग (332), कंप्यूटर साइंस (330), मास कम्युनिकेशन (335), अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (376)
|16 सितंबर – 19 सितंबर 2025
|रसायन शास्त्र (313), भौतिक शास्त्र (312), पर्यावरण विज्ञान (333), शारीरिक शिक्षा और योग (373), डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन्स (336), लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान (339), नाट्य कला (385)
|20 सितंबर – 23 सितंबर 2025
|हाउसकीपिंग (356), कैटरिंग प्रबंधन (357), खाद्य प्रसंस्करण (358), होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स (360), फल और सब्जियों का संरक्षण (363), वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट (622)
|24 सितंबर – 27 सितंबर 2025
|कंप्यूटर और ऑफिस एप्लिकेशन्स (631), डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन्स (632), वेब डेवलपमेंट (660), आईटी एसेन्सियल्स: पीसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (651), सीआरएम डोमेस्टिक वॉयस (661), कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली और मेंटेनेंस (663), योग सहायक (667)
|तिथि
|विषय / कोड
|12 सितंबर – 15 सितंबर 2025
|साइंस एंड टेक्नोलॉजी (212), होम साइंस (216), कर्नाटिक संगीत (243), फोक आर्ट (244)
|16 सितंबर – 19 सितंबर 2025
|पेंटिंग (225), गणित (211), हिंदुस्तानी संगीत (242), डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन्स (229), नाट्य कला (285)
|20 सितंबर – 23 सितंबर 2025
|कटिंग और टेलरिंग (605), ड्रेस मेकिंग (606), ब्यूटी कल्चर और हेयर केयर (612), भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र (628), ब्यूटी थेरेपी (640)
|24 सितंबर – 27 सितंबर 2025
|हेयर केयर और स्टाइलिंग (641), हैंड और फुट केयर (642), बेकरी और कन्फेक्शनरी (256), बेसिक कंप्यूटिंग में प्रमाणपत्र (608), डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) (613), योग में प्रमाणपत्र (614), भारतीय साइन लैंग्वेज (230)