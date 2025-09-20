Patrika LogoSwitch to English

NIOS Exam Date 2025: एनआईओएस 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, जान लें परीक्षा की तारीखें

परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट अनिवार्य होगा। इसे छात्र NIOS की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।

भारत

Anurag Animesh

Sep 20, 2025

NIOS Exam Date 2025
NIOS Exam Date 2025 Released(Image-Freepik)

National Institute of Open Schooling (NIOS) ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। एनआईओएस ने परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। इस बार की सार्वजनिक परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। थ्योरी एग्जाम 14 अक्टूबर से शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेंगे, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 सितंबर से 27 सितंबर 2025 तक संपन्न होंगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि परीक्षा तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षाएं भारत सहित विदेशों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।

NIOS Date Sheet 2025: परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट अनिवार्य


परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट अनिवार्य होगा। इसे छात्र NIOS की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। हॉल टिकट समय रहते डाउनलोड कर लेना जरूरी है ताकि परीक्षा के दिनों में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही, बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षा में बैठने के लिए समय पर परीक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक है।

NIOS Exam Date 2025: रिजल्ट को लेकर ये है अपडेट


NIOS ने रिजल्ट से संबंधित जानकारी भी दी है। थ्योरी परीक्षाएं पूरी होने के लगभग सात सप्ताह बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस दौरान छात्रों से रिजल्ट की तारीख के बारे में किसी भी प्रकार का सवाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिणाम सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो उम्मीदवार थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं में सफल होंगे, उन्हें मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट के साथ माइग्रेशन-कम-ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यदि किसी कारण से परीक्षा केंद्र निरस्त होता है तो ये डाक्यूमेंट्स छात्रों के स्थायी पते पर डाक के जरिए भेजे जाएंगे।

NIOS की परीक्षाएं उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा अवसर हैं जो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार समय पर फीस जमा करें, हॉल टिकट डाउनलोड करें और थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों की तैयारी में पूरा ध्यान लगाएं।

Published on:

20 Sept 2025 07:47 pm

Hindi News / Education News / NIOS Exam Date 2025: एनआईओएस 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, जान लें परीक्षा की तारीखें

