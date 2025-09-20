NIOS Exam Date 2025: एनआईओएस 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, जान लें परीक्षा की तारीखें



NIOS ने रिजल्ट से संबंधित जानकारी भी दी है। थ्योरी परीक्षाएं पूरी होने के लगभग सात सप्ताह बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस दौरान छात्रों से रिजल्ट की तारीख के बारे में किसी भी प्रकार का सवाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिणाम सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो उम्मीदवार थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं में सफल होंगे, उन्हें मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट के साथ माइग्रेशन-कम-ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यदि किसी कारण से परीक्षा केंद्र निरस्त होता है तो ये डाक्यूमेंट्स छात्रों के स्थायी पते पर डाक के जरिए भेजे जाएंगे।