NIOS On-Demand Exams: दसवीं और बारहवीं की ऑन-डिमांड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, पढ़ें पूरी डिटेल्स

NIOS On-Demand Exams 2021: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से दसवीं और बारहवीं कक्षा की पढाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अबएनआईओएस अब दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए ऑन-डिमांड परीक्षा 2021 का आयोजन करेगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानि 1 मार्च, 2021 से शुरू हो गई है। परीक्षा NIOS मुख्यालय, NIOS क्षेत्रीय केंद्रों और देश भर के केन्द्रीय विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जो उम्मीदवार NIOS ODE 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे NIOS की आधिकारिक वेबसाइट- nios.ac.in और sdmis.nios.ac.in पर जाकर 1 मार्च 2021 से पंजीकरण कर सकते हैं। संस्थान ने पहले जनवरी-फरवरी 2021 सत्र के लिए दसवीं और बारहवीं परीक्षा का आयोजन किया है।

बता दें, एनआईओएस ऑन-डिमांड परीक्षा के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं सप्ताह में चार दिन मंगलवार से शुक्रवार के बीच मुख्यालय नोएडा में, क्षेत्रीय केंद्रों पर सप्ताह में तीन दिन मंगलवार से गुरुवार तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि, केंद्रीय विद्यालयों में, NIOS ODE 202 बुधवार और गुरुवार को सप्ताह में केवल दो दिन आयोजित की जा सकेगी।

How To Apply For NIOS ODE 2021

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in और sdmis.nios.ac.in पर जाएं। इसके बाद "registration link" लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में मांगी गई जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आवेदन भरे जाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस फाइनल सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लें।