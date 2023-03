एनएमआइ : पीएच.डी में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

जयपुरPublished: Mar 05, 2023 07:13:56 pm Submitted by: जमील खान

NMI Ph.D Admissions 2022-23 : राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण संग्रहालय विज्ञान (National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology) (एनएमआइ) (NMI) (विश्वविद्यालय) पीएच.डी (कला इतिहास, संरक्षण और संग्राहलय) कोर्सेज में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ संबंधित स्ट्रीम में मास्टर डिग्रीधारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

