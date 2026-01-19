Noida School Timing: ठंड के कारण बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, कब से कब तक लागू रहेगा नया समय?

Noida School Timing(AI Image-Grok)
Noida School Timing: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह के वक्त घना कोहरा और तेज सर्द हवाएं लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए यह मौसम परेशानी भरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 19 जनवरी से जिले के सभी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। पहले स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से होता था, लेकिन मौजूदा मौसम को देखते हुए इसे फिलहाल टाल दिया गया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।
दरअसल, बीते दिनों अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के चलते स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। अब जब स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं, तो बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समय में संशोधन किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। इस फैसले का दायरा काफी व्यापक है। सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। चाहे परिषदीय विद्यालय हों, राजकीय स्कूल हों या निजी संस्थान, सभी को नई टाइमिंग का पालन करना होगा। यह नई व्यवस्था गौतमबुद्ध नगर के सभी इलाकों में लागू होगी। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर और दादरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार के अनुसार यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सुबह के समय ठंड और कोहरा ज्यादा रहता है, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से स्कूलों को अब देर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो स्कूल आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
