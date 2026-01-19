Noida School Timing: ठंड के कारण बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, कब से कब तक लागू रहेगा नया समय?

Noida School Timing: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह के वक्त घना कोहरा और तेज सर्द हवाएं लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए यह मौसम परेशानी भरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 19 जनवरी से जिले के सभी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। पहले स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से होता था, लेकिन मौजूदा मौसम को देखते हुए इसे फिलहाल टाल दिया गया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।