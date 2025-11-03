November School Holidays 2025: नवंबर में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

November School Holidays 2025: अक्टूबर में दिवाली और अन्य त्योहारी छुट्टियों के बाद अब छात्र नवंबर की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। यह महीना भी कई खास त्योहारों और छुट्टियों से भरा हुआ है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के बीच आराम और मनोरंजन का अवसर मिलेगा। नवंबर के इन छुट्टियों से स्कूली छात्रों की मौज होने वाली है। आइये जानते हैं, इस महीने कब-कब रहेंगी छुट्टियां।