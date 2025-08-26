NSG Commando vs MARCOS: दोनों को कितनी मिलती है सैलरी, कहां और कैसे मिलती है पोस्टिंग, डिटेल में जानें सभी बातें

NSG कमांडो की सैलरी मूल रूप से सैनिक की पैरेंट यूनिट के पे-स्केल के अनुसार होती है। इसमें बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, हार्डशिप अलाउंस और स्पेशल अलाउंस शामिल होते हैं। औसतन एक NSG कमांडो की मासिक सैलरी 70,000 से 1,20,000 रूपये तक हो सकती है। वहीं MARCOS को नौसेना के पे-स्केल के अनुसार सैलरी मिलती है। इसके अलावा स्पेशल फोर्स अलाउंस, डाइविंग अलाउंस, हाई-रिस्क अलाउंस और हार्ड ड्यूटी पे भी दिया जाता है। औसतन MARCOS की मासिक सैलरी 80,000 से 1,30,000 रूपये तक हो सकती है।