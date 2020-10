NTA UGC NET Admit Card 2020 जारी, 13 नवंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड

NTA UGC NET Admit Card 2020: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 4,5, 11,12 और 13 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के हाॅल टिकट जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ntanet.nic.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार निचे दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

NTA UGC NET Admit Card 2020 डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

How To Download NTA UGC NET Admit Card 2020

यूजीसी नेट नवंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्उ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, UGC NET admit card for November 4,5,11,12 and 13 नवंबर के लिए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड पर लिंक पर क्लिक करें। अब यहां पूछी गई डिटेल्स एंटर करें। इसके बाद डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा। अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन में एंटर करें। इसके बाद स्क्रीन पर UGC NET एडमिट कार्ड दिखाई देगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर रख लें।

जरुरी निर्देश

परीक्षा केंद्र पर जाते समय उम्मीदवार को वैद्य फोटो आईडी भी प्रवेश पत्र के साथ लेकर जाना होगा। एडमिट कार्ड पर लिखे गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। एडमिट कार्ड के साथ अभिभावक द्वारा दिया गया फॉर्मेट भी भरना होगा।