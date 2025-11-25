OICL AO Recruitment 2025:ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

OICL AO Recruitment 2025 (Image: Freepik)
OICL AO Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OICL) ने प्रशासनिक अधिकारी यानी AO के 300 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसके आलावा पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी रिलेशनशिप मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। दोनों ही भर्तियों में ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।
ओआईसीएल ने 300 प्रशासनिक अधिकारी पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें से 285 पद AO जनरलिस्ट और 15 पद हिंदी ऑफिसर के लिए हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन आवेदन प्रक्रिया को लेकर कंपनी ने जानकारी पहले ही साझा कर दिया है।
आवेदन की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से होगी और उम्मीदवार 15 दिसंबर तक orientalinsurance.org.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती में ग्रेजुएट अभ्यर्थी बिना किसी विशेष विषय की बाध्यता के आवेदन कर पाएंगे, इसलिए यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए अच्छा है जो इंश्योरेंस और प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।
फीस की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगेरी के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये तय की गई है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को सिर्फ 250 रुपये देने होंगे।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो तीन चरणों में होगी। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेन्स और अंत में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप भी जरूरी होगा।
|कैटेगेरी
|आवेदन शुल्क
|सामान्य (General)
|1000 रुपये
|ओबीसी (OBC)
|1000 रुपये
|ईडब्ल्यूएस (EWS)
|1000 रुपये
|एससी (SC)
|250 रुपये
|एसटी (ST)
|250 रुपये
|दिव्यांग (PwD)
|250 रुपये
पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिलेशनशिप मैनेजर के 30 पदों पर भर्ती निकाली है। ये नियुक्तियां पूरी तरह अनुबंध पर होंगी और बैंक के MSME विभाग में की जाएंगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2025 तय की गई है।
इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक है। हालांकि, अगर उम्मीदवार के पास मार्केटिंग या फाइनेंस में MBA है तो चयन में उसे प्राथमिकता मिलेगी। बैंक ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव होना जरूरी है।
आयु सीमा 25 से 33 वर्ष के बीच रखी गई है। एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू इन तीन चरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा।
फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, डाक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और आवेदन आखिरी दिन तक न टालें।
