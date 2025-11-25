Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

OICL AO Recruitment 2025:ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

OICL AO Recruitment 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस में प्रशासनिक अधिकारी के 300 पदों पर भर्ती निकली है। जानें आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। योग्यता, फीस और चयन प्रक्रिया।

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 25, 2025

OICL AO Recruitment 2025

OICL AO Recruitment 2025 (Image: Freepik)

OICL AO Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OICL) ने प्रशासनिक अधिकारी यानी AO के 300 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसके आलावा पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी रिलेशनशिप मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। दोनों ही भर्तियों में ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।

कब से कर सकते हैं आवेदन? (OICL AO Recruitment 2025 Apply Online)

ओआईसीएल ने 300 प्रशासनिक अधिकारी पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें से 285 पद AO जनरलिस्ट और 15 पद हिंदी ऑफिसर के लिए हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन आवेदन प्रक्रिया को लेकर कंपनी ने जानकारी पहले ही साझा कर दिया है।

आवेदन की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से होगी और उम्मीदवार 15 दिसंबर तक orientalinsurance.org.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती में ग्रेजुएट अभ्यर्थी बिना किसी विशेष विषय की बाध्यता के आवेदन कर पाएंगे, इसलिए यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए अच्छा है जो इंश्योरेंस और प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? (OICL AO Recruitment 2025 Fees)

फीस की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगेरी के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये तय की गई है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को सिर्फ 250 रुपये देने होंगे।

चयन प्रक्रिया की बात करें तो तीन चरणों में होगी। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेन्स और अंत में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप भी जरूरी होगा।

कैटेगेरीआवेदन शुल्क
सामान्य (General)1000 रुपये
ओबीसी (OBC)1000 रुपये
ईडब्ल्यूएस (EWS)1000 रुपये
एससी (SC)250 रुपये
एसटी (ST)250 रुपये
दिव्यांग (PwD)250 रुपये

पंजाब एंड सिंध बैंक में RM की भर्ती (Punjab and Sind Bank Recruitment 2025)

पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिलेशनशिप मैनेजर के 30 पदों पर भर्ती निकाली है। ये नियुक्तियां पूरी तरह अनुबंध पर होंगी और बैंक के MSME विभाग में की जाएंगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2025 तय की गई है।

इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक है। हालांकि, अगर उम्मीदवार के पास मार्केटिंग या फाइनेंस में MBA है तो चयन में उसे प्राथमिकता मिलेगी। बैंक ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव होना जरूरी है।

आयु सीमा 25 से 33 वर्ष के बीच रखी गई है। एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू इन तीन चरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा।

फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, डाक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और आवेदन आखिरी दिन तक न टालें।

नौकरी के साथ सीखना चाहते हैं ब्रांडिंग? IIT दिल्ली दे रहा है 6 महीने का ऑनलाइन मौका, ऐसे मिलेगा एडमिशन
शिक्षा
IIT Delhi Brand Management Course

Hindi News / Education News / OICL AO Recruitment 2025:ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

