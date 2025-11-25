OICL AO Recruitment 2025:ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

OICL AO Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OICL) ने प्रशासनिक अधिकारी यानी AO के 300 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसके आलावा पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी रिलेशनशिप मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। दोनों ही भर्तियों में ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।