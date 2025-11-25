Patrika LogoSwitch to English

नौकरी के साथ सीखना चाहते हैं ब्रांडिंग? IIT दिल्ली दे रहा है 6 महीने का ऑनलाइन मौका, ऐसे मिलेगा एडमिशन

IIT Delhi Brand Management Course: आईआईटी दिल्ली ने 6 महीने का ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया है। जानें क्या है ये प्रोग्राम, कौन एडमिशन ले सकता है और फीस कितनी है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 25, 2025

IIT Delhi Brand Management Course

IIT Delhi Brand Management Course (Image: Freepik)

IIT Delhi Brand Management Course: ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखने का सपना देखने वाले छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए IIT दिल्ली ने एक बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने छह महीने का एक लाइव ऑनलाइन एग्जिक्यूटिव प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2026 से होने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि यह कोर्स पूरी तरह इंटरऐक्टिव रहेगा, जहां हर रविवार दो घंटे की लाइव क्लास में छात्र सीधे IIT दिल्ली के फैकल्टी से सीख सकेंगे। यह मौका उन लोगों के लिए काफी अहम माना जा रहा है जो बिना नौकरी छोड़े या शहर बदले, ब्रांड मैनेजमेंट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं।

क्या सीखेंगे इस ऑनलाइन कोर्स में? (IIT Delhi Brand Management Course)

यह प्रोग्राम सिर्फ लेक्चर सुनने वाला कोर्स नहीं है। इसमें छात्रों को ब्रांडिंग की बारीकियों को वास्तविक उदाहरणों, केस स्टडीज और समूह चर्चा के जरिए समझाया जाएगा। सीखने का दायरा काफी व्यापक रखा गया है, ताकि कोई भी छात्र बुनियादी समझ से लेकर एक मजबूत ब्रांड स्ट्रैटजी तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया को समझ सके। कोर्स के अंत में छात्रों को एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी करना होगा, जिसमें उन्हें शून्य से एक पूरी ब्रांड स्ट्रैटजी बनानी होगी। इसी प्रोजेक्ट के आधार पर उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन? (IIT Delhi Brand Management Course Eligibility Criteria)

इस प्रोग्राम के लिए किसी विशेष विषय में डिग्री की जरूरत नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन पूरा कर चुके छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह कोर्स उन लोगों के लिए भी काम का है, जो फिलहाल पीआर, डिजिटल मार्केटिंग या विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में शुरुआती स्तर पर काम कर रहे हैं और अपनी भूमिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एडमिशन पूरी तरह पात्रता और समय पर आवेदन के आधार पर होगा, क्योंकि सीटों की संख्या सीमित रखी गई है। उपस्थित‍ि भी महत्वपूर्ण है और कार्यक्रम के दौरान कम से कम सत्तर प्रतिशत क्लास में उपस्थिति अनिवार्य है।

फीस कितनी लगेगी? (IIT Delhi Brand Management Course Fees)

इस ऑनलाइन कोर्स की कुल फीस 1,20,000 रुपये रखी गई है, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त देना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

करियर संभावनाएं क्या हैं? (IIT Delhi Brand Management Career Opportunities)

कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों के सामने करियर के कई रास्ते खुलते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट आज हर सेक्टर की जरूरत बन चुका है। चाहे वह एफएमसीजी हो, फैशन, रिटेल, बैंकिंग, टेक्नॉलजी, मीडिया या फिर ई-कॉमर्स हो हर जगह इसकी जरूरत है। इस प्रोग्राम के जरिए प्रतिभागियों में वह आत्मविश्वास और व्यवहारिक समझ विकसित की जाती है, जिसकी मदद से वे ब्रांड एक्जीक्यूटिव, ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट या कम्युनिकेशन प्लानर जैसी भूमिकाओं में कदम रख सकते हैं। कुछ अनुभव जुटाने के बाद असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर तक पहुंचना भी आसान हो जाता है।

कौन संभाल रहे हैं इस कोर्स की जिम्मेदारी?

IIT दिल्ली के जाने-माने प्रोफेसर महिम सागर इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे पहले मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्हें IIT दिल्ली में बेहतरीन पढ़ाने के लिए टीचिंग एक्सीलेंस अवॉर्ड मिला है। इसी वजह से उम्मीद की जाती है कि छात्रों को यहां बहुत अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सीख मिलेगी।

