नौकरी के साथ सीखना चाहते हैं ब्रांडिंग? IIT दिल्ली दे रहा है 6 महीने का ऑनलाइन मौका, ऐसे मिलेगा एडमिशन

IIT Delhi Brand Management Course: ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखने का सपना देखने वाले छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए IIT दिल्ली ने एक बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने छह महीने का एक लाइव ऑनलाइन एग्जिक्यूटिव प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2026 से होने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि यह कोर्स पूरी तरह इंटरऐक्टिव रहेगा, जहां हर रविवार दो घंटे की लाइव क्लास में छात्र सीधे IIT दिल्ली के फैकल्टी से सीख सकेंगे। यह मौका उन लोगों के लिए काफी अहम माना जा रहा है जो बिना नौकरी छोड़े या शहर बदले, ब्रांड मैनेजमेंट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं।