RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जल्द होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

RBSE Board Exam Date 2026 (Image: Freepik)
RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है। छात्र और अभिभावक भी टाइमटेबल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी तैयारी को तय दिशा दे सकें। आधिकारिक डेटशीट जारी होते ही इसे बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा।
पिछले साल यानी 2025 में RBSE की बोर्ड परीक्षाएं मार्च से अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 2026 की परीक्षा भी मार्च महीने में शुरू हो सकती हैं। हालांकि, आधिकारिक घोषणा जल्द ही जारी होगी।
डेटशीट जारी होने के बाद विद्यार्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकेंगे।
RBSE ने हाल ही में बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 2026-27 सत्र से बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी। पहली परीक्षा अनिवार्य होगी। दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी और छात्रों को तीन विषयों में अपने अंक सुधारने का मौका देगी। यह कदम विद्यार्थियों के ऊपर से दबाव कम करेगा और उन्हें बेहतर परिणाम हासिल करने का अवसर देगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग