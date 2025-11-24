Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जल्द होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा का टाइमटेबल जल्द जारी होने वाला है। जानें कब हो सकती है परीक्षा और ऑफिसियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in से डेटशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका।

less than 1 minute read
जयपुर

image

Rahul Yadav

Nov 24, 2025

RBSE Board Exam Date 2026

RBSE Board Exam Date 2026 (Image: Freepik)

RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है। छात्र और अभिभावक भी टाइमटेबल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी तैयारी को तय दिशा दे सकें। आधिकारिक डेटशीट जारी होते ही इसे बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा।

RBSE Board Exam Date 2026: कब शुरू होंगी परीक्षाएं?

पिछले साल यानी 2025 में RBSE की बोर्ड परीक्षाएं मार्च से अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 2026 की परीक्षा भी मार्च महीने में शुरू हो सकती हैं। हालांकि, आधिकारिक घोषणा जल्द ही जारी होगी।

RBSE Board Exam Datesheet 2026 ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

डेटशीट जारी होने के बाद विद्यार्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकेंगे।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर ''News Update'' सेक्शन में Board Exam Date Sheet ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • 2026 की डेटशीट अपने आप डाउनलोड हो जाएगी।
  • इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

अब साल में दो बार होगी RBSE बोर्ड परीक्षा

RBSE ने हाल ही में बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 2026-27 सत्र से बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी। पहली परीक्षा अनिवार्य होगी। दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी और छात्रों को तीन विषयों में अपने अंक सुधारने का मौका देगी। यह कदम विद्यार्थियों के ऊपर से दबाव कम करेगा और उन्हें बेहतर परिणाम हासिल करने का अवसर देगा।

Updated on:

24 Nov 2025 04:41 pm

Published on:

24 Nov 2025 04:40 pm

Hindi News / Education News / RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जल्द होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

