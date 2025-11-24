RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जल्द होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है। छात्र और अभिभावक भी टाइमटेबल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी तैयारी को तय दिशा दे सकें। आधिकारिक डेटशीट जारी होते ही इसे बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा।