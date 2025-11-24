Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

UP DElEd Admission 2025: डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

UP DElEd Admission 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। फीस, योग्यता, आयु सीमा और पूरी प्रक्रिया जानने के लिए यहां पढ़ें।

लखनऊ

image

Rahul Yadav

Nov 24, 2025

UP DElEd Admission 2025

UP DElEd Admission 2025 (Image: Freepik)

UP DElEd Admission 2025: यूपी में डीएलएड में एडमिशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नए सेशन 2025 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन दिया गया है और अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वे updeled.gov.in पर जाकर पूरी डिटेल और जरूरी निर्देश पढ़ सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी (UP DElEd Application Fees)

यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये, एसस-एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये तय की गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

जबकि आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 रखी गई है। ध्यान रहे, पूरा आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

श्रेणी (Category)आवेदन शुल्क (Fee)
सामान्य/ओबीसी 700 रुपये
एससी/एसटी 500 रुपये
दिव्यांगजन (PH)200 रुपये

फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ें निर्देश

हर साल की तरह इस बार भी आवेदन करने से पहले जरूरी निर्देश अच्छे से पढ़ लेना बेहद जरूरी है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी न होने वाले सभी उम्मीदवारों को अनरिजर्व्ड माना जाएगा। कई अभ्यर्थी इस बात से अनजान रहते हैं और बाद में फॉर्म भरते समय गलती कर बैठते हैं। इसलिए, आवेदन करने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देख लें।

कब जारी हुआ नोटिफिकेशन, क्या है आयु सीमा (UP DElEd Age Limit)

डीएलएड 2025 का नोटिफिकेशन 17 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। इसके एक सप्ताह बाद यानी 24 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन की अंतिम तारीख 15 दिसंबर, फीस जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर और फॉर्म प्रिंट निकालने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर तय की गई है।

आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष (सामान्य वर्ग) रखी गई है। ओबीसी/SC/ST के लिए यह सीमा 40 वर्ष, जबकि PH (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है।

