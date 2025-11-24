UP DElEd Admission 2025: डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

UP DElEd Admission 2025: यूपी में डीएलएड में एडमिशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नए सेशन 2025 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन दिया गया है और अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वे updeled.gov.in पर जाकर पूरी डिटेल और जरूरी निर्देश पढ़ सकते हैं।