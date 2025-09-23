Oldest University In Delhi: ये है दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, टॉप रैंकिंग में भी है शामिल

भारत में शिक्षा के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। कई देशों से भी छात्र इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने आते हैं। देशभर में सैकड़ों उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान है। भारत की राजधानी दिल्ली शिक्षा और करियर के लिए हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रही है। यहां कई टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी(Oldest University In Delhi) की, तो सबसे पहले नाम आता है दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi या DU) का। यह न केवल दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, बल्कि पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में भी गिनी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम टॉप रैंकिंग में भी आता है।