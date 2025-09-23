Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Oldest University In Delhi: ये है दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, टॉप रैंकिंग में भी है शामिल

देशभर में सैकड़ों उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान है। खासकर दिल्ली में देशभर से लोग पढ़ने आते हैं। यहां कई टॉप यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है?

भारत

Anurag Animesh

Sep 23, 2025

Oldest University In Delhi
Oldest University In Delhi(Symbolic Image-Freepik)

भारत में शिक्षा के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। कई देशों से भी छात्र इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने आते हैं। देशभर में सैकड़ों उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान है। भारत की राजधानी दिल्ली शिक्षा और करियर के लिए हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रही है। यहां कई टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी(Oldest University In Delhi) की, तो सबसे पहले नाम आता है दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi या DU) का। यह न केवल दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, बल्कि पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में भी गिनी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम टॉप रैंकिंग में भी आता है।

Oldest University In Delhi: स्थापना और इतिहास

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में ब्रिटिश सरकार के एक्ट के तहत हुई थी। शुरुआत में इस विश्वविद्यालय से केवल तीन कॉलेज जुड़े हुए थे। जिसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज और रामजस कॉलेज का नाम शामिल है। धीरे-धीरे समय के साथ इसमें और कॉलेज शामिल होते गए और आज DU से 90 से ज्यादा कॉलेज और संस्थान जुड़े हुए हैं। अपने 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में यह यूनिवर्सिटी लगातार शिक्षा की गुणवत्ता और रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हजारों छात्र अलग-अलग फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस, राजनीति जैसे फील्ड में इस यूनिवर्सिटी के छात्र अपना झंडा गाड़ रहे हैं।

Delhi University: अकादमिक संरचना

दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और प्रोफेशनल कोर्सेज सहित लगभग हर क्षेत्र में पढ़ाई की सुविधा देता है। यहां यूजी,पीजी और डॉक्टरेट स्तर तक के कोर्स उपलब्ध हैं। कई विभाग रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी मशहूर हैं। इस वजह से यहां पढ़ने वाले छात्रों को देश-विदेश में बेहतर अवसर मिलते हैं। कई टॉप कंपनियों में टॉप पोजीशन पर इस यूनिवर्सिटी के छात्र काम कर रहे हैं।

DU: टॉप रैंकिंग में शामिल

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा से रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करता रहा है। NIRF (National Institutional Ranking Framework) के मुताबिक DU देश के टॉप विश्वविद्यालयों में शामिल होता है। इसके अलावा QS World University Rankings जैसी अंतरराष्ट्रीय लिस्ट में भी इसे स्थान मिला है। NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार देश के टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में ये शामिल है। यह यूनिवर्सिटी अपनी उच्च स्तरीय फैकल्टी, लाइब्रेरी सुविधाओं और रिसर्च के कारण छात्रों की पहली पसंद रहती है।

Oldest University In Delhi: छात्र जीवन और कैंपस

दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ और साउथ कैंपस छात्र जीवन के लिए बेहद मशहूर हैं। यहां पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी छात्र हिस्सा लेते हैं। DU का कैंपस विभिन्न राज्यों और देशों से आने वाले छात्रों की वजह से यूनिवर्सिटी में अलग-अलग विविधता और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिलता है।

मशहूर एलुमनाई

DU ने देश को राजनीति, साहित्य, खेल, पत्रकारिता और सिनेमा जगत में कई बड़े नाम दिए हैं। देश के कई पूर्व प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता और लेखक इस विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। यही वजह है कि DU की पहचान केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय न केवल दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में भी गिनी जाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

23 Sept 2025 05:35 pm

Hindi News / Education News / Oldest University In Delhi: ये है दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, टॉप रैंकिंग में भी है शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.