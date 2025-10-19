ONGC Recruitment 2025: बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, ओएनजीसी में 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

ONGC Recruitment 2025: भारत के नवरत्न कंपनियों में से एक ONGC में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। महारत्न कंपनी Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) ने 2700 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती विभिन्न ट्रेड्स और विभागों में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए की जा रही है। जो उम्मीदवार फ्रेशर हैं और अनुभव की कमी के कारण नौकरी नहीं पा रहे, वे इस अप्रेंटिसशिप के जरिए ट्रेनिंग के साथ-साथ स्टाइपेंड भी प्राप्त कर सकते हैं। ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।