ONGC Recruitment 2025: बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, ओएनजीसी में 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

ONGC Recruitment 2025(Image-Freepik)
ONGC Recruitment 2025: भारत के नवरत्न कंपनियों में से एक ONGC में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। महारत्न कंपनी Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) ने 2700 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती विभिन्न ट्रेड्स और विभागों में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए की जा रही है। जो उम्मीदवार फ्रेशर हैं और अनुभव की कमी के कारण नौकरी नहीं पा रहे, वे इस अप्रेंटिसशिप के जरिए ट्रेनिंग के साथ-साथ स्टाइपेंड भी प्राप्त कर सकते हैं। ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले अप्रेंटिस पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in या nats.education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी बुनियादी जानकारी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप आवेदन लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। फॉर्म में शैक्षिक योग्यता, अंक, पता और अन्य जरुरी डिटेल्स सावधानीपूर्वक भरें। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती निकाय
|तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC)
|पद का नाम
|अप्रेंटिस
|कुल पदों की संख्या
|2743
|ऑफिशियल वेबसाइट
|ongcindia.com
|आवेदन शुरू होने की तारीख
|16 अक्टूबर 2025
|आवेदन की अंतिम तिथि
|06 नवंबर 2025
|योग्यता
|10वीं, 12वीं पास / आईटीआई / डिप्लोमा / ग्रेजुएट
|आयु सीमा
|18 से 24 वर्ष
|प्रशिक्षण अवधि
|12 महीने
|चयन प्रक्रिया
|बिना परीक्षा, सीधे मेरिट बेस पर चयन
|स्टाइपेंड
|₹8,200 – ₹12,300 प्रति माह (पोस्ट के अनुसार)
|आवेदन पोर्टल (NAPS)
|https://apprenticeshipindia.gov.in
|आवेदन पोर्टल (NATS)
|https://nats.education.gov.in
|रिजल्ट/सेलेक्शन घोषणा तिथि
|26 नवंबर 2025
|आवेदन शुल्क
|नि:शुल्क
इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार से लेकर संबंधित ट्रेड में आईटीआई, बी.कॉम, बीएससी, बीबीए, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, बीई या बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 6 नवंबर 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित की गई है। अर्थात जिनका जन्म 6 नवंबर 2001 से 6 नवंबर 2007 के बीच हुआ है, वे आवेदन के योग्य हैं। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
